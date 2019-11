IU alerta de la "situación dramática" y "crítica" de las instalaciones deportivas municipales

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha alertado de la "situación dramática y crítica" de instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) a raíz de los cortes de luz que se han producido esta semana en los campos de fútbol de Palmeras, Fuensanta, Parque Cruz Conde y Fontanar, a lo que se sumó que "se personaron para cortar la luz en Vistalegre".

Estos cortes responden, según García, a que "no se han tramitado las facturas, porque no hay personal, no es que no haya dinero".

Pero esa no es la única situación negativa que ha denunciado, sino que también se ha referido a que hay instalaciones en las que "no hay agua caliente", como a del Parque Cruz Conde, o en las que no funcionan todas las duchas. Por ello, afirma que "se están abandonando las instalaciones deportivas y la mitad no funcionan".

A esto se suma, según el concejal, "un gravísimo problema de personal y hoy prácticamente no hay ningún técnico para tramitar las subvenciones", por lo que "las de este año entiendo que ya están dadas por perdidas". A pesar de esto, "el Ayuntamiento se gasta 550.000 euros en un campeonato de pádel" y 115.000 en la selección española Sub 21, eventos que, según ha expresado, han contado con poca asistencia de público. Por ello, lamenta el gasto en "eventos deportivos de primera magnitud cuando en el deporte base las instalaciones deportivas públicas se están cayendo a pedazos".

A su juicio, la falta de personal se puede suplir a través del SAE, pero "tampoco se están haciendo los trámites para contratar".

IU pide al alcalde, José María Bellido, que intervenga y "ponga cariño en el deporte base y recupere las instalaciones públicas".



Respuesta de Torrejimeno

Por su parte, el delegado municipal de Deportes y presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, ha respondido a Pedro García que "está todo solucionado". Torrejimeno ha reconocido que "ha habido un pequeño problema, pero todo está funcionando normalmente y en todos los centros deportivos hay luz".

Aún así le recuerda que "ha estado cuatro años gobernando y que son problemas que nos hemos encontrado cuando hemos llegado y que estamos intentando solucionar, pero varitas mágicas no hay". "La culpa", concluye, "es de los que han estado cuatro años sin hacer nada".