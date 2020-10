IU alerta de que el gobierno local ha iniciado la privatización del alumbrado público

El grupo municipal de IU ha denunciado que el gobierno municipal, con su alcalde al frente, ha iniciado su plan para "debilitar "el servicio de alumbrado público y, de esta forma, justificar a corto plazo, su privatización. "Nos estamos encontrando situaciones muy parecidas a las vividas con el señor Nieto durante el mandato 2011-2015, donde ya se intentó su privatización", denuncia el grupo municipal que recuerda que el intento quedó encauzado en el contrato que en el posterior mandato se paralizó. Por aquel contrato, "el Ayuntamiento abonaba 82 millones de euros a una empresa que sólo invertía 24 en mejoras de eficiencia energética".

Para IU, en los 16 meses que lleva en activo este gobierno municipal estamos asistiendo a "un desmantelamiento de la unidad de alumbrado público", donde no se refuerza la plantilla y donde el delegado de Infraestructuras, David Dorado, no cuenta con los cargos intermedios, como son los capataces, por lo que así es "imposible" que se pueda garantizar un servicio de calidad. "Su inoperancia y su forma caótica de gestionar la delegación ha llevado a que la unidad de alumbrado lleve 3 días sin intervenir en las calles de la ciudad", lamentan desde IU. Para este grupo, esta situación es una muestra más de la falta de gestión y desidia de este equipo de gobierno, así como de "la no apuesta por el servicio público, a diferencia de lo impulsado por IU en el mandato anterior".

En su nota de prensa, IU destaca su gestión al frente de la Delegación de Infraestructuras, cuando "se consiguió a través de inversión y de toma de decisiones, impulsar la renovación de gran parte del alumbrado público de nuestra ciudad para hacerlo más eficiente, lo que conllevó además un ahorro anual en la factura de la luz de 2,5 millones de euros anuales".

"La verdad es que no sabemos a qué se dedica su tiempo el señor Dorado, más allá de las fotos, pues ni atiende las necesidades de la unidad de Alumbrado Público como tampoco de los vecinos y vecinas de esta ciudad, tal y como demuestra que no se presente a las juntas municipales de distrito, que son órganos de participación, donde están presentes las asociaciones vecinales y donde se da cuenta y se escucha las problemáticas de los barrios a fin de plantear desde el Ayuntamiento las soluciones oportunas", denuncian desde IU.