IU advierte que Cs no ha renovado la bolsa de Sadeco, que caduca en diciembre

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha mostrado esta mañana su preocupación porque a tres meses de que caduque la bolsa de empleo de Sadeco, que depende de Ciudadanos, no se ha llevado a cabo la tramitación para su renovación y "ya no hay tiempo para hacerlo", ya que se necesitan, afirma, en torno a seis meses para ello. En esta situación, García entiende que "el gobierno local no tiene previsto mantener dicha bolsa", por lo que se pregunta qué va a pasar con los 400 trabajadores que en el mandato anterior pudieron acceder a contrataciones por esta vía.

García recordó que en el anterior mandato se formalizaron más de 2.500 contratos para eventos como. Feria, Semana Santa, vacaciones y otras fechas especiales. También ha valorado como "coherente" que Ciudadanos que votó en contra de la creación de la bolsa quiera ahora suprimirla aunque se este usando para el plan de limpieza extraordinaria de barrios. Consultado en rueda de prensa sobre si era viable una prórroga de la bolsa, el concejal ha manifestado que no lo sabía.

Fuentes municipales y sindicales han confirmado que una prórroga es posible. El gobierno local ha respondido a García que "la bolsa que puso en marcha IU es irregular, con una sentencia que así lo corrobora". La dirección de Sadeco "está buscando la fórmula adecuada para garantizar el cumplimiento de la legalidad y en noviembre, se presentará la propuesta que corresponda al Consejo de Administración". Asimismo, "si fuese necesaria una prórroga de la bolsa actual, se presentará junto con la solución definitiva en la que se está trabajando", han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, CSIF ha pedido a Sadeco "que prorrogue el plazo de vigencia de la actual bolsa de trabajo hasta que se renueve la actual". El sindicato considera que es necesario "para garantizar que se cubren las sustituciones del personal a partir del 1 de enero y ha enviado un escrito al gerente de la empresa, Francisco Ruiz, en el que propone la ampliación del plazo de vigencia mientras se configura una bolsa nueva. Según los plazos previstos, la bolsa expirará el próximo 31 de diciembre.

Ruiz ha valorado positivamente la contestación de Sadeco a la propuesta de CSIF, que está "en total sintonía con la decisión preliminar de la empresa, solo pendiente de garantizar la seguridad jurídica de la misma".