IU y Adelante proponen cerrar Orive y Colón durante los recreos para poder ser usados por los colegios

La concejala de IU Amparo Pernichi y parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo han presentado esta mañana una campaña que pretenden sirva para "completar la presentada ayer por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba que apelaba a la responsabilidad ciudadana". En su caso, apuestan por la bajada de la ratio, la contratación de docentes, refuerzo de los servicios públicos y la cesión de espacios cerrados y abiertos como Orive y Colón para un comienzo de curso seguro.

"Nos parece sarcástico que tras caerse de las largas vacaciones que se ha tomado este equipo municipal, lo único que haga sea apelar a la ciudadanía. Hay que completar esta propuesta con responsabilidad institucional. Nuestras instituciones tienen que protegernos también y es lo que nos parece que no está haciendo el gobierno de Bellido", denuncia Pernichi.

Asimismo la concejala valora que la contratación de 20 profesionales para reforzar la vigilancia en centros grandes, habiendo 85 centros, supone "no conocer la realidad de los centros de los colegios de Infantil y Primaria. Tener una escolarización mayor, no implica tener mayor riesgo. Algunos centros grandes, por ejemplo, tienen grandes patios y más capacidad para organizar las entradas y salidas. Sin embargo, centros con el CEIP San Lorenzo o el CEIP López Diéguez, están en calles transitadas por las que, además, pasa, circulación rodada, con una sola entrada".

Con respecto a la limpieza, explica, "es todavía peor", tras el anuncio de la retirada de efectivos de los edificios municipales para trasladarlos a los colegios. "No nos parece el momento de quitar efectivos de ningún sitio porque el refuerzo de la limpieza en los colegios no debe ir en detrimento de la limpieza de otros espacios como los edificios municipales".

Por su parte, Naranjo reitera que a dos semanas para empezar las clases "el Consejero no puede tener más excusas para tomar medidas. Ha sido muy criticado por la comunidad educativa las no concreción de las medidas. No clarificaban como iba a ser la vuelta al colegio. Después de la reunión de ayer con el Ministerio, sobran las excusas. Todas las competencias están en Andalucía. Lo que es necesario es que conozcamos como el Gobierno de Juanma Moreno va a diseñar esa vuelta".

Insiste en que la única forma de "volver al aula con garantía" es bajar la ratio. "No hemos escuchado al consejero Imbroda decir que en Andalucía van a tomar esa decisión que han tomado otras comunidades autónomas como Madrid, Cantabria, Valencia, Asturias, Baleares, entre otras".

Además, la parlamentaria muestra preocupación ante las declaraciones del Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, donde "se daba a a entender que no iban a garantizar la distancia de seguridad en los centros educativos". Una de sus principales reivindicaciones de cara a garantizar la seguridad de la comunidad educativa es "aumentar los espacios y contratar nuevo profesorado para que no haya más de 20 alumnos en un aula. Si esto no es así, cabe la posibilidad de que la vuelta al colegio dure muy poco y que tengamos que volver a la tele-formación y en la que saldrán perjudicados los niños con menos recursos. Aún no se ha efectuado la decisión de contratar a nuevos docentes y no sabemos ni cuándo se va a contratar ni hasta cuándo".

Por útlimo, concluye Naranjo, "con una pandemia, donde se necesita aumentar las infraestructuras, es aún más difícil de entender que haya colegios que están cerrándose como en Villanueva, o que se cierren unidades como en el CEIP Algafequi o el CEIP Caballeros de Santiago que están muy comprometidos en la exigencia de nuevas unidades y recursos". En este sentido, Pernichi considera que es el momento oportuno para volver a reabrir espacios cerrados o adaptar otros como Orive o Colón para cerrarlos durante los recreos y que puedan ser utilizados".