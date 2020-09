IU acusa al alcalde de montar "un circo" con el pleno de la FEMP

La concejala de Izquierda Unida, Alba Doblas, considera "un circo" la convocatoria hecha por el alcalde, José María Bellido, de un pleno extraordinario para debatir el destino de los remanentes municipales y el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A juicio de IU, con esta sesión los ediles de PP y Cs usarán el Ayuntamiento como "su chiringito" y como "su patio particular con nocturnidad y alevosía" al impedir que los grupos de la oposición pudieran presentar mociones. Doblas ha denunciado que no avisaron de su intención de presentar una moción conjunta de PP, Cs y Vox, que luego rectificaron presentando una proposición del gobierno "saltándose todos los trámites administrativos y cercenando la posibilidad de participación del resto de los grupos". La llamada al consenso del gobierno local parece caer en saco roto, ya que IU --como ya ha hecho el PSOE-- anuncia que rechazarán la proposición del gobierno municipal y que la cuestión se podría haber tratado en el pleno ordinario, una cuestión que niega el PP al considerar que para esa fecha ya se habría cerrado el debate sobre la financiación local a nivel nacional. "IU hubiera apoyado una moción pidiendo la derogación de la ley Montoro pero no, esta mentira", ha añadido Alba Doblas.

Para el grupo municipal de IU, el alcalde está más preocupado por "montar funciones" que por los problemas de la ciudadanía o por adaptar el presupuesto del 2020 a la nueva situación de Córdoba tras la pandemia. "¿Dónde se ha quedado el plan de choque? ¿Dónde están las medidas de apoyo a las personas autónomas o al comercio? ¿Dónde están las medidas para el rescate ciudadano?", ha preguntado retórica la concejala, que lamenta que Bellido pida más dinero "si no es capaz de gastar lo que tiene". IU ha reiterado que la ejecución de las inversiones presupuestarias es del 2% a fecha de agosto, "medio millón de 27 millones presupuestados", pese a que el regidor hace unos días elevó ese porcentaje al 20%.

IU también critica que en la moción que PP y Cs llevan al pleno reconozcan que desconocían que el Gobierno les daba un millón de euros para gasto social: "¿Dónde están? ¿En qué cajón de la mesa del señor Bellido está ese millón?", ha preguntado Doblas. Además han querido recordar al alcalde que él fue quien implementó las medidas de la ley Montoro en esta ciudad cuando era teniente de alcalde de Hacienda y que ahora esa ley es la que subyace al problema de financiación de las administraciones locales. "En esta función de circo (el pleno) tenemos al señor Bellido como un mal trilero, que engaña a los cordobeses acusando al gobierno de una situación que él mismo, el alumno aventajado de Montoro apuntaló en la ciudad de Córdoba", ha añadido.

Asimismo, IU ha denunciado que haya sido el PP el partido que menos ha hecho por revertir "la asfixia financiera" a la que el Estado somete a los ayuntamientos", frente a las numerosas medidas que Unidas Podemos ha presentado en el Congreso para revertir la ley Montoro. Además Doblas ha pedido al PP que pida a su grupo parlamentario que presente una iniciativa para mejorar el acuerdo de la FEMP en su trámite en el Congreso. Sin embargo, Doblas duda de que el PP quiera mejorar "de verdad" este decreto en el Congreso y a derogar "de hecho la ley Montoro".

IU ha reconocido que el acuerdo de la FEMP puede ser "mejorable" pero no perjudica a los ayuntamientos con remanente, como es el caso de Córdoba. "El decreto plantea una opción optativa par utilizar un remanente en un préstamo al Estado que se va a devolver poco a poco y así poder eludir esa imposición que establecía el PP de regalárselo a la banca", ha resumido la edil de IU. Por último, este grupo municipal ha recomendado a Bellido que abandone "los circos" y "el postureo" y que se ponga a trabajar por las necesidades de Córdoba.