IU acusa al alcalde de "acabar con la participación ciudadana" escudándose en la pandemia

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba considera que el alcalde y su equipo de gobierno han encontrado en la pandemia una “oportunidad de oro y un motivo perfecto” para acabar con el modelo participativo y con la participación que se había impulsado en el mandato anterior.

En los más de 16 meses de este gobierno municipal, señala IU, "hemos asistido a un desmantelamiento progresivo de los órganos y de los cauces de participación. Hoy, las decisiones que se toman en el Ayuntamiento son a golpe de bastón, con oscurantismo, como si fuera su chiringuito particular y los espacios y cauces de participación están en el más absoluto de los olvidos".

Como ejemplo, expone la formación de izquierdas, "pasados tres meses desde el fin del confinamiento no existe un plan para la reapertura de los centros cívicos y tampoco se ha continuado con su nuevo reglamento. En general, todos ellos están formalmente abiertos pero sin posibilidad de asistencia administrativa y de atención ciudadana, funcionando únicamente como centros de servicios sociales comunitarios".

De igual forma, "la Casa Ciudadana ha sido un desastre de gestión del gobierno local -dice IU- con las asociaciones que tienen allí su sede, sin comunicación ni participación de las mismas en cuanto a las normas de uso, lo que ha sido una practica generalizada con todas las asociaciones de vecinos de otros centros".

En lo que se refiere a la programación de actividades, "se ha perdido una oportunidad de oro para planificar actividades al aire libre ya que los centros no se están utilizando. No ha existido ningún tipo de planificación durante la pandemia y no se ha previsto ni siquiera una programación de tipo telemático o audiovisual que permitiera estar informada y formada a la ciudadanía".

En este sentido, señala IU, "llama la atención que la implantación de la administración electrónica no haya contado con el apoyo de participación ciudadana, ni de la escuela, destacando que estamos peor ahora con la administración electrónica, que se suponía que venía a agilizar trámites, que con los medios tradicionales, pues hay colas de espera de un mes y la ciudadanía se encuentra confusa y desprotegida ante trámites que no puede ni sabe realizar".

A esto se añade que el proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana "está paralizado y no hay ninguna previsión para su continuación, a pesar de que el Consejo del Movimiento Ciudadano lo haya pedido", asegura Izquierda Unida.

"El funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito deja mucho que desear -explica IU-, pues a pesar de que se han podido habilitar medios telemáticos para su reunión, estas han sido escasas e inoperantes, convirtiéndose, además, en meros órganos de desinformación".

Personal

"El desprecio del alcalde y de su equipo de gobierno hacia la participación ciudadana se demuestra especialmente en el ámbito del personal", señala IU, para añadir que "hay una auténtica fuga de personal técnico que hace que la organización territorial de la política de participación se vea muy perjudicada, lo que en una ciudad como Córdoba, apegada a sus barrios y sus distritos, es inconcebible".

"Urge dotar de personal una delegación que está en proceso de desmantelación, con bajas en las direcciones y con nula renovación de personal técnico", apunta Izquierda Unida. "No podemos exigir más a un personal que hasta ahora ha sido modélico, con una dedicación loable -señala IU-, simplemente no pueden hacer mas y es responsabilidad de este gobierno dotar a la delegación de los recursos necesarios para que se haga efectiva la participación en Córdoba".