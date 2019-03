«Invertiría más para posicionar a Córdoba como destino turístico»

Luis Azcona Torres (Córdoba, 1982) comenzó su aventura laboral en China hace justo diez años, tras acabar los estudios de Psicología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y realizar varias prácticas profesionales. Desde muy pequeño, este joven, nacido en el barrio de Miralbaida, ha sido muy emprendedor. Recuerda que con apenas cinco años vendía conchas dibujadas en la playa de Fuengirola junto a su hermana. Al llegar a China (tras aprender el chino más básico durante unos meses y sobrevivir con algunos ahorros, ingresos de jugar al póker y alguna ayuda extra de sus padres) primero trabajó casi un año en una empresa de este país de importación y distribución de productos agroalimentarios italianos, llegando a ser el director de su oficina en Pekín en el 2010. Después montó su propia empresa, junto a dos amigos y socios cordobeses (Ignacio Garrido y Diego Canals), iniciativa que duró hasta el 2014. Fue a partir de ese año cuando destaca que tuvo la «suerte» de unirse a Alibaba Group, la mayor empresa tecnológica de comercio electrónico en China, firma reconocida entre las diez más valiosas del mundo. Después de ejercer otras funciones, ahora mismo es director de proyectos en España de este grupo chino, también especialista en contenidos y director de entretenimiento y se encuentra justamente esta semana en España para algunos de estos trabajos.

-¿Le gusta su trabajo?

-He vuelto a nacer profesionalmente desde que me uní a Alibaba Group hace casi 5 años. Adaptarme a un entorno laboral en una empresa China, con 60.000 empleados, entre los que se encuentran algunas de las mentes más privilegiadas del mundo, ha sido sin duda el mayor reto de mi vida y el más gratificante. Poder experimentar, proyecto tras proyecto, que soy capaz de adaptarme, aportar valor e incluso liderar exitosamente algunos de esos proyectos multitudinarios. Lo que más me gusta de esta empresa es su dinamismo y filosofía. No importa cuánta gente tienes en tu línea de reporte directo. Lo verdaderamente importante es con cuántas personas eres capaz de alinear objetivos para trabajar en la misma dirección y compartir recursos. Merece la pena leer dos veces esta última frase y aprender de ella. A mí me ha llevado tiempo aprender a hacerlo.

-¿Qué labor está desempeñando en este grupo chino?

-Tengo la suerte de ser director de proyectos, con la participación de más de 50 personas, que han conseguido dar buenos resultados. Por ello, he sido promocionado en la empresa. Entre estos proyectos están #AliExpressLIVE, #TheWaveAliExpress o el último que estoy liderando, llamado #UniversipartyAliExpress, en el que para celebrar el noveno aniversario de AliExpress, del 28 al 31 de marzo, por primera vez vamos a abrir una nueva categoría de venta de entradas, para una de las mayores fiestas universitarias de España, que llamaremos Universiparty Cumpleaños AliExpress (para unas 6.000 personas). Se celebrará en Fabrik Madrid el día 6 de abril. Con eventos como la Universiparty Cumpleaños de AliExpress estamos intentando conectar con usuarios españoles mediante una fiesta para pasarlo bien. El positivismo y la filosofía de vida de España, más acentuado en el sur, es lo que me ha abierto puertas a que me traten tan bien y confíen en mí para organizar proyectos tan entretenidos como en los que me encuentro involucrado.

-¿Me puede aclarar en qué se diferencia Alibaba de AliExpress?

-Alibaba Group es el conglomerado de empresas fundado por el emprendedor chino Jack Ma, que lidera en muchos países del mundo sectores como el e-commerce, pagos, logística, cloud (tecnología en la nube), entretenimiento, medios, redes y un sinfín más de sectores en los que es o será líder en un futuro cercano. Y AliExpress es una de las unidades de negocio de Alibaba Group, encargada de servir internacionamente a compradores que realizan compras por internet.

-¿Le resultó difícil aprender chino? ¿Habla otros idiomas?

-He aprendido que en la vida somos capaces de aprender absolutamente cualquier cosa que queramos con disciplina y dedicación. Pero, por otra parte, no hay nada como la necesidad para presionarte a dar el paso de aprender. Por necesidad tuve que dedicar muchas horas a aprender chino. Por otro lado, hablo inglés fluido, que aprendí con 16 años durante una estancia de un año en Irlanda, oportunidad que hicieron posible mis padres.

-¿Cómo es su día a día, viaja mucho, dónde vive?

-Vivo en Hangzhou. Me levanto sobre las 8.30, intento hacer algo de ejercicio para refrescar la mente y comienzo a trabajar sobre las 10 con una buena taza de café, mientras preparo mi lista de tareas prioritarias para el día, que duran hasta las 8 o 9 de la noche. Viajo bastante, casi más por placer que por trabajo, ya que soy un apasionado de la playa y el surf, e intento todos los años explorar como mínimo dos nuevos destinos surferos en el mundo. A España hago dos viajes para ver a la familia, otros 2 o 3 por trabajo y 3 o 4 de placer por el mundo.

-¿Trabaja en China junto a más cordobeses y españoles?

-Me siento orgulloso de que dos cordobeses (Alba Ruiz y yo) estemos trabajando en Alibaba Group. España es uno de los países clave en la estrategia de globalización de AliExpress y, por ello, hace poco abrimos oficina en Madrid y contamos con uno de los equipos internacionales más grandes de la empresa. Creemos que el gran crecimiento que AliExpress ha tenido en España en los últimos años se ha visto acelerado en cierto modo por la actitud tan proactiva de todos los españoles que trabajamos en la empresa. Como estamos orgullosos de la misma aconsejamos a familiares y amigos usar la plataforma. Nos esforzamos a diario para generar confianza y ayudar a que cada vez los españoles vean que es una plataforma hecha y orientada para los nuestros.

-¿Tras una década tan lejos de España se plantea volver?

-Los primeros años siempre decía que era imposible vivir aquí toda mi vida. Pero, poco a poco, este país, su desarrollo y el buen trato que me ha dado me han hecho cambiar de opinión y veo China como un buen lugar donde vivir y ver crecer una familia. Tal vez una preciosa novia chinita (cariñosamente dicho) que tengo en Hangzhou haya sido también la razón por la que ya no vea tan descabellado el echar raíces aquí. Aunque, siendo sincero y debido a mis continuas mudanzas de una ciudad a otra en los últimos casi 15 años, me considero un poco nómada, con dificultad para imaginarme el resto de mi vida viviendo en el mismo lugar. Me veo más pasando temporadas del año entre España, China y destinos tropicales con olas.

-¿Animaría a otros cordobeses o españoles a irse a trabajar tan lejos de casa?

-Viajar, salir de tu zona confortable, empezar desde cero, volver a comenzar desde cero, disfrutar empezando de cero, aprender a resolver los problemas por ti solo, llorar, reír, sudar, vivir experiencias inolvidables con personas tan interesantes que hay por el mundo son mis principales consejos para cualquier persona que esté leyendo esto. No importa la edad, estado económico o civil. Viajar, explorar y vivir aventuras increíbles son de las últimas cosas que te quedarán en la memoria antes de terminar esta maravillosa aventura llamada vida. Animo a todos a dejar salir al explorador que llevan dentro cuanto antes mejor.

-¿En qué consiste la iniciativa ‘The Beach Family’ u otros proyectos en los que ahora mismo se encuentra embarcado?

-Como he mencionado antes, soy amante de la playa y el surf, debido a que desde pequeño guardo muy buenos recuerdos de viajes con mi familia a diferentes lugares y playas del mundo. Por ello, en cuanto me mudé a vivir a Hangzhou para comenzar a trabajar en Alibaba en el 2014, decidí junto con un amigo brasileño buscar una villa antigua en esta ciudad, renovarla con la temática playera o mediterránea, invitar a algunos artistas que aportasen su granito de arte, pintarla con diferentes estilos y decorar sus paredes y desde ahí hasta construir una comunidad global de más de 20.000 Suns of The Beach como la que tenemos actualmente. Todo comenzó como un juego para entretenernos los fines de semana, hacer fiestas, conocer gente nueva y, sobre todo, pasarlo a lo grande. Y ha terminado convirtiéndose en una comunidad internacional de amantes de los viajes, la playa, el surf y el arte, a través de la que he tenido el privilegio de conocer a personas que disfrutan a lo grande de todos los rincones del mundo. Como espero seguir siendo un nómada 3.0 el resto de mi vida, he comenzado a invertir en propiedades por el mundo en países como China, España o nuestra última y favorita inversión en Bali (Indonesia), #VillaMistral, que alquilamos en Airbnb o Booking.

-¿Esa pasión por el surf no le surgiría surcando el río Guadalquivir o algún pantano en Córdoba?

-¡Por supuesto que aprendí a surfear entre las olas del Guadalquivir y el pantano de Almodóvar! (se ríe). Mi padre me regaló una tabla de surf con 13 años y ya nunca pude olvidar la sensación de cabalgar una ola. Entre Fuengirola y Portugal me crié junto a ese deporte. Con 23 años tuve la oportunidad de surfear en aguas cálidas en Brasil y desde ahí decidí emprender la aventura de surfear olas por el mundo, a poder ser en aguas calientes, ya que el agua de Portugal esta fría que pela.

-China es en estos momentos una potencia casi tan importante como Estados Unidos. ¿Llegará a ser la más relevante?

-Personalmente, y conociendo este mercado como lo conozco, puedo decir que China es la primera potencia del mundo a nivel tecnológico propulsada por empresas como Alibaba Group, pero, sobre todo, China es la primera potencia mundial en velocidad para adaptarse a los cambios de sus gentes, que es lo que la ha hecho pasar de ser un país considerado tercermundista pocos años atrás a situarse donde está en estos momentos. Además, estoy seguro que veremos a este país coger ventaja en los próximos cinco años.

-¿Qué cree que le falta a España y a Córdoba para despegar teniendo tan amplios recursos como posee? ¿Creer más en su capacidad y no echarse piedras unos a otros?

-Creo que lo único que le falta es tener muchos más embajadores de marca por el mundo, como es mi caso, compartiendo la grandeza de nuestra tierra. Invertiría mucho más en promoción internacional para posicionar a Córdoba como destino turístico y gastronómico, para mostrar lo que no te puedes perder en España. Me centraría en la promoción en mercados como Rusia o China, país este último que mandó el año pasado más de medio millón de turistas a España.

-Ya se están criando cerdos en China con el objetivo de obtener jamón. ¿Cualquier reto es allí posible?

-Un punto clave en la globalización digital es que o te unes o te quedas atrás. Este aspecto es en el que China es puntero. Antiguamente podríamos decir que nos robaban ideas o know-hows (transferencia de tecnología). Pero a día de hoy lo llamaría evolución y, o cambiamos el chip y nos armamos de dinamismo, optimización y duplicamos ideas exitosas, o nos quedamos atrás.

-¿Son Córdoba y Andalucía conocidas en un país tan grande y poblado como China?

-Por desgracia, no. La gente que se encuentra a mi alrededor sí han aprendido bien la palabra Córdoba, ya que, si no, no les doy jamón, aceitunas o paella de las que cocino en mi casa #TheBeachHZ. Aquí solo se conoce Madrid y Barcelona, por lo que nos queda mucho que hacer para ponernos al día. Así que, si eres emprendedor y estás leyendo esto, debes darle una vuelta para ver si se te ocurren maneras de atraer al más de medio millón de turistas chinos con alta capacidad económica para que visiten Andalucía. Y si necesitas ayuda, aquí me tienes para lo que necesites, menos para dejarte dinero (se ríe).

-¿Qué oportunidades de negocio podría tener Córdoba en China?

-Turismo y gastronomía son los dos puntos de partida sobre los que construiría nuestra marca global.

-¿El ‘brexit’ puede tener consecuencias de algún tipo para el desarrollo económico de Alibaba Group?

-Lo siento, pero no conozco esa marca de vinos (bromea). Dejo que de lo serio opinen los expertos en macroeconomía.

-¿En su tiempo libre qué le gusta hacer?

-Mi tiempo en general lo divido aproximadamente en un 30% (entre mi novia, familia y amigos); un 60% (trabajo) y un 10% para #TheBeachHZ y surfear cuando puedo y con ello vivo muy feliz.

-¿A la hora de comer es más de rollito de primavera (del auténtico, no el que se oferta en España), de flamenquín o de salmorejo?

-Siempre he sido y seré más de comerme un flamenquín de mi abuela, en una primavera soleada cordobesa, acompañado de mi novia chinita, mientras disfruto de una paella de mi padre y mojo pan en el salmorejo de mi madre.

-¿Qué curiosidades de China ha incorporado a su rutina habitual y cuáles no?

-Siempre he sido bastante todoterreno en el tema gastronómico y mucho más para el ocio, pero, por mencionar algunas, diría que el cantar en karaokes o enamorarme de algunos de sus platos, como el sapo, cangrejos de río o lengua de pato, son algunas cosas que más me hacen pensar que me he achinado.

-¿Qué es lo que más echa de menos de Córdoba y de España?

-Por orden de importancia, familia y amigos, tiempo, comida y el estilo de vida lleno de ironía, sarcasmo y bromas.

-¿Cuando vuelve de Córdoba, qué no puede faltar en su maleta?

-El único objeto que siempre llevo en la maleta es una estampita de la Virgen María que mi madre esconde por ahí para que me proteja y me dé suerte. Y ya que parece que está haciendo muy bien su trabajo, estoy encantado de seguir llevándola de compañera de viajes.