Las inversiones que vendrán

Una semana después de que el Gobierno presentara sus presupuestos, con una inversión prevista en Córdoba de 185,9 millones, que suponen un reparto de 237 euros por habitante, la Junta daba a conocer los suyos, que en la parte provincializada (puede haber más cuya distribución esté sin especificar) destinan a la provincia 191,6 millones, que se traducen en 244 euros por residente. Unos y otros son superiores a los del año precedente y experimentan una subida del 127% y 43%, respectivamente, para un año marcado por el covid. Con ambos, Córdoba se sitúa en el tercer puesto de Andalucía en dinero per cápita. La filosofía en cuanto a proyectos es similar, seguir con obras en marcha, que son las que se llevan las cuantías mayores, y mantener en la agenda otras que están en fase de proyecto con partidas más pequeñas.



LAS CIFRAS GLOBALES

Agricultura, eficiencia energética y red viaria

Con este presupuesto, Córdoba pasa de ocupar la séptima posición de Andalucía por volumen de inversión a la quinta, y de la sexta por dinero por habitante, a la tercera. El 80% de los casi 192 millones se reparten entre actuaciones relacionadas con la agricultura, que se llevan 80 millones; red viaria, que contará con 28,6; eficiencia energética, para la que hay 13,2; e incentivos para el desarrollo empresarial, para los que se contemplan 32,6. Los programas de eficiencia energética, donde se incluyen 6,2 millones para ayudas, y de incentivos para el desarrollo empresarial no figuraban en las cuentas del 2020 (al menos en el anexo de inversiones, único espacio comparable al venir los epígrafes con su cuantía).

En agricultura, entre una larga lista de programas, aparecen 13,4 millones para abastecimiento, saneamiento y depuración; 20,8 para explotaciones ecológicas; 11,5 para comercialización de productos; 6 para modernización de explotaciones agrarias; y 5,6 para el plan Itínere. En carreteras entran, distribuidos en varias partidas, 10,1 millones para acondicionamiento y mantenimiento; 10,4 para modernización de la red viaria; 4,1 para seguridad vial; 1,6 para regeneración urbana; y un millón para proyectos.

Parte del 20% restante de las inversiones que aparecen en el anexo (en el gráfico se pueden consultar algunas de las partidas plasmadas en el anexo) se distribuyen entre 9,9 millones para equipamientos sanitarios; 9,3 para la UCO para investigación (dentro de los que hay 2,2 para contratar a jóvenes investigadores); 8,4 para el programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA); 1,8 para formación profesional y prevención de riesgos; 1,3 para centros de mayores; un millón para formación agraria e innovación; y 782.400 euros para cultura.

LO CONCRETO

Palacio de Congresos y sede judicial, 1,7

A pesar de que un presupuesto tiene partidas de todo tipo, y no solo relacionadas con la construcción, para conocer qué obras tienen posibilidad de ejecutarse hay que fijarse en las cantidades específicas de proyectos concretos, que es lo más evaluable. Lo plasmado en el anexo de inversiones son los 1,7 millones que servirán para continuar con las obras iniciadas este año en el Palacio de Congresos, cuya reforma debe concluir en octubre. La misma cantidad hay recogida para la sede judicial de Lucena, que, aunque aparecía en las cuentas del 2020, no llegó a iniciarse y sigue sin licitar. Al igual que ocurre a nivel estatal, hay proyectos que aparecen en los presupuestos pero no se ejecutan, por lo que vuelven a repetirse al año siguiente, como este último.

CULTURA

Medina Azahara y Filmoteca

Aunque con cantidades poco voluminosas, Medina Azahara seguirá siendo objeto de intervención en cultura con partidas que suman 268.000 euros, a los que hay que añadir lo que le corresponda de los 250.000 que comparte con los Dólmenes de Antequera. La idea de la Junta es seguir actuando en el Salón Rico, investigar el yacimiento y terminar el plan director. Con algo más de dinero contará la Filmoteca, 386.000 euros, destinados a la adecuación del edificio a la normativa de accesibilidad. Idéntica cantidad, 75.000 euros, habrá para investigación en el yacimiento de Ategua y para la musealización del centro de interpretación de la Sinagoga. En las cuentas aparece una cantidad simbólica de 50.000 euros para un auditorio, que, según fuentes de la Junta, se levantará en Miraflores, junto al C3A, y que se hará por colaboración público-privada.

RED VIARIA

Un millón para una fase de la ronda Norte

Aunque es difícil que esté en obras el año que viene, la ronda Norte era uno de los proyectos para los que se esperaba alguna partida importante que avalase el compromiso de construcción. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció el jueves que la primera fase, la que unirá las glorietas de Trassierra y Santa Beatriz, tendrá un millón de euros para la elaboración del proyecto y para su licitación. Ni la ronda como tal, ni la Autovía del Olivar, ni tampoco la variante de Las Angosturas, aparecen en el anexo de inversiones con nombre y apellidos, pero en la memoria del presupuesto están presentes, ya que en ella se indica que habrá partidas para la redacción y actualización de proyectos. La Junta prevé impulsar la variante de Cabra y el tramo de las Navas de Selpillar a Lucena, dentro de la Autovía del Olivar.

PRESENTACIÓN

Salud invertirá casi 14 millones en Córdoba

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, aportaron ayer algo más de luz a estas cuentas y detallaron lo que no aparece en el anexo de inversiones, en el que solo figuran 9,9 millones para sanidad. Salud invertirá 13,6 millones, que servirán para la reforma del bloque quirúrgico del hospital de Cabra (3,3); el centro de salud de Montoro (4,8); abrir el hospital de Palma (2,2); o seguir con el proyecto del centro sanitario de Lucena ( 320.000).

El 2021 será un año de obras en los colegios, a tenor por los datos facilitados por Repullo, ya que serán 20,2 millones los planificados para Córdoba, entre ellos, 4,6 para seguir con la edificación del IES de Miralbaida; y 5, que ya fueron anunciados hace un año, para la residencia La Aduana, que está en la fase de la cesión de suelo; iniciativas a las que se suman una decena más.

En esta presentación, el delegado aseguró que dos obras esperadas, la de la variante de las Angosturas en Priego, con 13,7 millones de inversión prevista, y el puente de Villa del Río, con 4,5, empezarán en el 2021, año en el que el parque logístico tendrá 2,3 millones, habrá 2 para el parque público de vivienda y 1,5 para la variante de Puente Genil. En cuanto a depuradoras, detalló que, además de las de Rute, La Carlota, Pozoblanco y La Rambla-Montalbán, que ya están en las cuentas del 2020, se impulsarán las de Valenzuela, Palenciana, Monturque y Cerro Muriano. Las cuentas incluyen, por segundo año, las conducciones de La Colada, aunque no concretó la partida. En cuanto a cultura, la novedad aportada ayer es que los Baños Árabes de San Pedro contarán con 1,4 millones para su puesta en valor y el Teatro Cómico, con 168.000 euros.

Como ocurre en todos los presupuestos año tras año y sean del signo que sean, hay proyectos que se echan en falta, entre ellos, la anunciada mejora de la A-306 (al no ser viable a corto plazo la autovía de El Carpio a Torredonjimeno); o la ampliación de la ronda del Marrubial, condicionada aún a las expropiaciones.