Interior rebaja a 6 millones la inversión para las comisarías de Córdoba

El Ministerio del Interior ha contestado a una pregunta formulada por el diputado popular Andrés Lorite, en la que pedía información sobre la previsión del Gobierno de España sobre la ejecución de las dos nuevas comisarías de Córdoba en Poniente y Levante, proyectadas en el 2017 cuando el popular José Antonio Nieto ocupaba el puesto de secretario de Estado de Seguridad.

Según detalla en la pregunta, el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado prevé, efectivamente, la construcción de dos nuevas comisarías de distrito para la Policía Nacional, que supondrán una inversión "de tres millones de euros" para cada una. Esta aportación supone una rebaja importante respecto al anuncio inicial, que preveía que levantar ambas comisarías tendría un coste próximo a las 12 millones.

La respuesta parlamentaria, con fecha 7 de septiembre, "no contesta cuál es el plazo de ejecución previsto por el Gobierno, que ya ha eludido en otras ocasiones hablar de plazos, ni tampoco expone el motivo de tal rebaja presupuestaria", detalla Lorite, por lo que el diputado tiene previsto reformular la pregunta para intentar recabar más información al respecto.

Por su parte, el diputado socialista, Antonio Hurtado, considera que esa reducción a tres millones de euros se puede deber a una errata en la transcripción, si bien expone que "el verdadero problema" que está frenando la construcción de las comisarías es que "no hay presupuestos". Según Hurtado, "el ministro Montoro no incluyó créditos en los presupuestos del 2018 para llevar a cabo esta actuación y, al estar prorrogados, no será posible acometerla hasta que contemos con unos nuevos". En cuanto a la dotación para este fin, el diputado socialista ha asegurado que estará "vigilante" para que se incluya en las cuentas.

Los presupuestos del 2017 incluían dos partidas para la redacción de los proyectos, si bien, hasta ahora solo se ha avanzado en la cesión de los suelos por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

Casas cuartel de la Guardia Civil

Por otro lado, la respuesta parlamentaria remitida a Lorite indica que a Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto, con cargo a los créditos ordinarios del Capítulo 2, concepto 212, obras de mejora y mantenimiento de inmuebles y casas cuartel en la provincia de Córdoba por importe de 124.767,00 euros, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, habiéndose ejecutado a fecha 1 de abril de 2020, un 5,35% de la mencionada previsión.