La inserción laboral de las personas con síndrome de Down sube un 30%

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la inserción laboral de las personas con síndrome de Down en Córdoba está aumentando. En el último lustro la inserción se ha incrementado alrededor de un 30% en Córdoba, cuando hasta hace apenas unos años era muy anecdótico que algún joven con este síndrome estuviera trabajando con un contrato. El presidente de la asociación Down Córdoba, José Fabián Cámara, señala, con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial del Síndrome de Down, que «un número creciente de empresas se están dirigiendo a nuestra asociación para estudiar la posibilidad de que nuestras chicas o chicos puedan trabajar en sus firmas. Con la mayoría de entidades que empezamos una relación laboral se establece una colaboración fructífera que continúa en el tiempo».

Actualmente, según Cámara, hay once jóvenes Down vinculados a la asociación que están trabajando con contrato fijo en el colegio Ahlzahir, Cunext, Mediterránea Group (empleo que se desarrolla en una cafetería del hospital Reina Sofía) y Decathlon. Se cuenta a su vez con trabajadores en Carrefour, Cafento y Clece y con más de una decena de beneficiarios de prácticas en entidades públicas y privadas.

Aunque para Down Córdoba son importantes estas prácticas, precisa que las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, entre otras) ofertan prácticas, pero no convocan plazas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, como son las que tienen síndrome de Down, pues deberían ser ofertas específicas para quienes tiene unas capacidades diferentes.

DESCONOCIMIENTO / El presidente de Down Córdoba resalta que sigue existiendo mucha desinformación por parte de la población acerca de las personas con síndrome de Down y sus capacidades. En los últimos cinco años apenas han nacido en Córdoba una decena de niños con este síndrome, pues casi el 100% de las familias a las que les diagnostican una alta probabilidad de que su hijo nacerá con este trastorno genético interrumpe la gestación. «No se debe dar a las familias solo la visión negativa de tener un hijo síndrome de Down, sino una información más equilibrada. Nuestros hijos no son una carga ni deben dar pena, porque gracias a los servicios que reciben en Down Córdoba y el respaldo de sus familias, aprenden desde pequeños autonomía personal y otras habilidades con el fin de ser lo más autónomos posible», recalca.

El lema de este año de la campaña por el día del síndrome de Down es Los verdaderos influencers, que explica cómo las personas con síndrome de Down influyen de manera muy positiva en su entorno, cambiando la forma de ver la vida de las personas que le rodean. Además, para José Fabián Cámara «son personas buenas y trabajadoras». Por otro lado, lanza un mensaje de ánimo a las familias de Down Córdoba en estos días de aislamiento, esperando volver pronto a la normalidad.