La incertidumbre lleva a los cordobeses a huir de inversiones y a optar por el ahorro

Pon tu dinero en resguardo y lejos de los mercados ante las dudas en las que se encuentra la economía. Mientras que los créditos a las empresas y a los hogares (lo que se conoce como OSR u otros sectores residentes) no terminan de remontar pese a la mejora de la economía en los últimos años, el dinero que tienen los cordobeses en depósitos en las entidades financieras (habría que ver lo que está también al margen de las estadísticas controladas) llegó en junio a su nivel máximo desde que hay datos del Banco de España. Empresas y familias tienen en los bancos como depósitos 12.871 millones de euros tras mantenerse la tendencia alcista iniciada en el año 2016.

¡Qué lejos quedan ya los años en los que los cordobeses debían casi el doble del dinero que tenían! En junio del 2008, cuando la crisis económica estaba a punto de aflorar con toda su virulencia, el capital prestado por los bancos y cajas de ahorros ascendía a 23.347 millones de euros. Ése ha sido hasta ahora el importe más alto de los créditos. Esta cifra contrastaba con el dinero que había ahorrado en depósitos, que era de 12.066 millones de euros. A partir de entonces, con algunas oscilaciones, se inició una importante reducción del endeudamiento de las empresas y de la familias al cerrarse el crédito por la crisis. Las entidades financieras incrementaron los requisitos, tanto por las exigencias de solvencia que se dictaron a bancos y cajas, como por la imposibilidad de los OSR de acudir a financiación ante su alto endeudamiento. Los créditos cayeron al mínimo en marzo pasado, cuando solo había prestados 11.936 millones de euros, cifra que ha mejorado ligeramente entre marzo y junio hasta situarse en 12.119 millones.

La evolución histórica

Los depósitos, aunque con menores variaciones que los créditos, alcanzaron su máximo, antes de repuntar la crisis, en diciembre del 2008, con 12.640 millones de euros ahorrados. Desde entonces se produjo una caída hasta llegar a los 10.722 millones de septiembre del 2012. A partir de ese momento, la subida ha sido casi constante, llegando al máximo de junio del 2019.

Pero, ¿cómo explican esta tendencia los expertos? El rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, considera que el incremento de los depósitos es consecuencia de la mejora de la economía en los últimos años. «Ha pasado el tiempo y la gente ha terminado de pagar las hipotecas con las que se endeudó a finales de los noventa. Como no hay alternativas de inversión, no se invierte en ladrillo, no hay demasiadas opciones en otros productos y eso hace que se tenga el dinero en depósito», explica. Con respecto a los créditos, el rector de la Universidad Loyola Andalucía explica que están creciendo «lentamente» para la empresa. «Hay dinero, pero no hay suficientes expectativas de inversión y existe incertidumbre», precisa.

Por su parte, Fernando Lara, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba, considera que el aumento de depósitos se debe al conservadurismo de los hogares. «Somos muy conservadores para consumir y no tenemos otras posibilidades de interés para el ahorro», indica Lara. Además, piensa que el incremento de los depósitos se debe también a que se está finalizando el pago de hipotecas de larga duración que se mantenían, además de reducirse las deudas de las familias. El profesor de la UCO estima que no hay grandes perspectivas para que se incremente el consumo y la inversión por la «incertidumbre futura y porque la perspectiva de una desaceleración ralentiza la toma de decisiones». Ante esto, aconseja mantener depósitos en previsión de lo que pueda ocurrir y ante el escaso aliciente para invertir.