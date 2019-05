El Imtur decidirá mañana si aconseja o no la tasa turística

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ha convocado para mañana a su consejo consultivo, que decidirá si aconseja o no la implantación de la tasa turística. La propuesta que hace el presidente del Imtur, Pedro García, es la aprobación del informe que ha elaborado el grupo de trabajo y dar traslado del mismo al consejo rector y al Pleno, que es el que deberá acordar si el Ayuntamiento quiere aplicarla o no. El informe que llega mañana al consejo consultivo recoge en sus conclusiones los puntos de consenso, que son que Córdoba no puede implantar en exclusiva una figura tributaria al turismo, que corresponde a la Junta; que si se aplica, debe gravar al alojamiento y al transporte de viajeros; que ha de implantarse de forma progresiva por tipo y categoría de alojamiento e incluir las viviendas con fines turísticos; y que el impuesto debe ser finalista y mantener un equilibrio entre la promoción y la mejora de la calidad de la oferta. Como la tasa no suscita unanimidad en este consejo -empresarios y artesanos no la apoyan-, como ya se vio en marzo, la propuesta que llega es «aconsejar» o «no aconsejar». Lo que sí está claro es que ya no dará tiempo en este mandato a que el Pleno decida si quiere la tasa o no.

El Imtur tiene previsto que el consejo apruebe mañana el plan de acción del 2019, que incluye, entre otros proyectos, la elaboración de los planes de turismo sostenible y de marketing 2020-2024. El plan incorpora la propuesta del grupo de trabajo de realizar una muestra itinerante de turismo y productos agroalimentarios. Para que eche a andar, el consejo rector deberá darle después el visto bueno.

Por otro lado, el Imtur aprobó ayer el expediente para Ríomundi, cuyos servicios de producción se licitaron por 114.950 euros.