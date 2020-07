El Imibic logra un premio nacional de Investigación e Innovación Responsable del Instituto de Salud Carlos III

Los Premios de Investigación e Innovación Responsable (RRI) en salud, organizados por el Instituto de Salud Carlos III y promovidos en el marco del proyecto europeo ORION (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge) han reconocido al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) en su primera edición.

Entre más de 50 candidaturas y junto a el proyecto “Co-creación y participación ciudadana en el diseño del Estudio PENSA de Prevención de Deterioro Cognitivo en Personas con Quejas Subjetivas de Memoria”, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), y el proyecto “Promoviendo la conducta responsable en investigación: desarrollo de las políticas de Integridad Científica”, del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), el proyecto "Lo que realmente importa" del centro cordobés ha sido galardonado en esta convocatoria dirigida a a reconocer la labor de los IIS, centros de investigación biomédica de excelencia establecidos en hospitales del Sistema Nacional de Salud a los que se asocian universidades, otros organismos de investigación y empresas, y cuyo objetivo es generar y desarrollar conocimiento traslacional y multidisciplinar para dar respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos.

La iniciativa “Lo que realmente importa” propuesta por el Imibic, supone una aproximación innovadora en el área de la educación científica. Cuenta con un enfoque centrado en la inclusión de los diferentes agentes involucrados, poniendo el foco en la generación de interés por la ciencia entre la población juvenil, un colectivo clave para impulsar la cultura científica.

El proyecto implementa los principios de Open Science e Investigación e Innovación Responsable (RRI). Las actividades escogidas contemplan perspectivas alternativas con utilidad práctica y capacidad transformadora, con relevancia de la sostenibilidad en su aplicación, posibilidad de réplica y desarrollo en un horizonte temporal amplio y de largo recorrido.

Cada uno de los proyectos premiados ha sido galardonado con 10.000 euros. El certamen incluía seis modalidades de participación (ética, gobernanza, igualdad de género, acceso abierto, compromiso público y educación sanitaria), en línea con los seis objetivos de la Investigación e Innovación Responsable (RRI), un concepto que persigue fomentar la participación activa de la sociedad en la ciencia y la innovación desde las fases más tempranas de los proyecto de investigación para intentar que los futuros resultados estén lo más alineados posible con las necesidades sociales