El Imdeco prorroga los contratos de las salas de barrio y prepara los próximos

El concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs), firmó ayer la prórroga de los contratos de siete instalaciones deportivas municipales: las salas de barrio de Margaritas, Fátima, El Naranjo, Valdeolleros, Ciudad Jardín y Guadalquivir y las pistas de tenis y pádel del Santuario. Como informó ayer CÓRDOBA, los contratos expiraban el domingo, si bien había la posibilidad de prorrogarlos hasta septiembre. Desde el Imdeco aseguraron ayer que se continúa trabajando para que «en próximas fechas se pueda llevar a cabo la correspondiente nueva licitación de los servicios en las instalaciones».

Las prórrogas firmadas tienen «las mismas condiciones del inicio de la contratación que tuvo lugar en el mes de junio de 2018» y supondrán un importe total máximo, dentro del presupuesto del Imdeco, de 256 000 euros, incluido IVA.

Las entidades adjudicatarias son las siguientes: en el IDM Ciudad Jardín y el IDM Margaritas está prestando el servicio la UTE Aossa Córdoba; en el IDM El Naranjo, Adeba; en el IDM Fátima, Apademar; en el IDM Santuario, Uniges-3, y en el IDM Guadalquivir y el IDM Valdeolleros, el club Adecor,

Cs garantizó ayer que con la firma de estas prórrogas se mantienen todos los servicios que se prestan en estas instalaciones y que incluyen la coordinación de asistencia técnica a actividades, servicios auxiliares de información, gestión administrativa y control de accesos para la práctica de actividades físico-deportivas.

CRÍTICAS DEL PSOE / La denuncia de que los pliegos de contratación para las salas de barrio que deben adjudicarse una vez concluya la prórroga no están listos provocó la reacción del PSOE, que negó la mayor. La concejala socialista Carmen Campos exigió ayer a Cs «rigor» y evitar causar «alarma» sobre esta cuestión. Campos aseguró que los nuevos pliegos están aprobados desde marzo y que «la fórmula de adjudicación de estos contratos no solo está decidida por la Corporación anterior, si no que fue aprobado en dicha sesión plenaria». Lo único que, según el PSOE (partido que tenía las responsabilidades del Imdeco en el anterior mandato), estaba pendiente es «la retención de crédito, algo que fue subsanado tras la aprobación de los presupuestos». El PSOE considera que «hay tiempo suficiente para adjudicar el nuevo contrato con fecha 1 de octubre».