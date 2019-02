El Imdeco adjudica la sala de barrio de la Fuensanta

El concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Antonio Rojas y, el presidente de la asociación de deportes de sala la Fuensanta, Francisco Castillo, firmaron ayer el contrato para la explotación de la sala de barrio de la Fuensanta. Dicho contrato, que entra en vigor mañana, se ha adjudicado por 174.191 euros. Esta sala de barrio era la única que aún no había sido licitada, ya que el verano pasado se decidió no sacarla a concurso por ser inminente la temporada de baños y para no perjudicar a los usuarios. «Con la firma de este contrato se culmina el proceso de cambio de gestión de las instalaciones deportivas del Imdeco antes gestionadas en concesión administrativa y ahora bajo la gestión directa del instituto», explicó Rojas. Solo a falta de su fiscalización por parte de la Intervención está el nombramiento del nuevo gerente del Imdeco. tras el cese del anterior el día 30.