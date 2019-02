Los hosteleros avisan de que denunciarán la ilegalidad pero pelearán por defenderse

Los más de 60 hosteleros que se han dado cita esta tarde en la asamblea celebrada en la sede de CECO a la que estaban convocados 80 han dejado claro que denunciarán la ilegalidad pero que van a pelar por defenderse y que no están dispuestos a dejarse pisotear. La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, que vuelve a recuperar su antiguo nombre, Hostecor, ya que hay otra asociación en Murcia que se llama Hostetur, ha dado a conocer a través de una nota las conclusiones de la reunión en la que el cambio de denominación se ha aprobado por unanimidad.

Los hosteleros dejan claro que no son "molestadores oficiales", sino que "son empresarios que arriesgan su patrimonio y su vida personal para sacar adelante sus negocios, generando muchos puestos de trabajo directos e indirectos". La asociación, entre sus conclusiones, señala que no permitirán que "aquellos que no cumplen con la ley marcada ensucien el nombre y el buen hacer de quienes sí acatan las leyes". Según han indicado, su departamento jurídico está estudiando cómo defenderse de las denuncias falsas.

Entre sus quejas están que viven en "constantes visitas policiales por denuncias infundadas mientras otros negocios de actividad no hostelera disfrutan y campan a sus anchas beneficiándose de un vacío que la administración no rige".

Hostecor ha decidido solicitar que se le permita participar dentro del movimiento ciudadano para poder defenderse y debatir las medidas que proponga. También reclamará que "no se extienda el mal hacia los legales por culpa de los ilegales". Es más, se plantea establecer un sistema de comunicación para detectar y denunciar pero pide el apoyo de la administración competente.

Otra de las demandas es un trato en "igualdad de condiciones" por parte de la Policía Local, para que "atienda las denuncias que ahora el sector hostelero va a hacer contra aquellos que nos atacan".

La "lucha contra la competencia desleal que se nos hace desde el ilegal y desde el que no tiene la actividad hostelera" es otra de las propuestas planteadas ayer, ya que "son muchos los negocios que no siendo hosteleros tienen veladores en la calle pero, en cambio, no pagan tasas por ello y no se ven afectados por la persecución del sector", señala la nota. Por ello, pide a Urbanismo que actúe contra ellos. También reclama la renovación de la licencia automática y la agilización de los trámites burocráticos de los permisos. En el caso de las licencias para veladores, se da la circunstancia, según Hostecor, de que hay un intervalo de tiempo entre que pagan las tasas y logran el permiso, en el que reciben denuncias por no tener los documentos. Hostecor solicitará una reunión con todas las fuerzas políticas para transmitir estos hechos y buscar soluciones.

Antes de la reunión el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, manifestó que otro de los temas que le preocupan es la aplicación del decreto de la Junta, ya que "se deja al criterio del técnico de Urbanismo y a su apreciación". Por ello, el sector pedirá que haya un reglamento de aplicación, "porque no podemos estar cada Ayuntamiento de cada provincia aplicándolo al libre albedrío". Es más, afirma que si las licencias anteriores van a ser flexibles y van a seguir manteniéndose, las nuevas, con el decreto de la Junta, "se pueden encontrar con problemas". Por ello, exige "flexibilidad y llegar acuerdos" y que Urbanismo haga una mesa concreta "en la que estén los vecinos, porque el sector no pretende montar conciertos multitudinarios en las terrazas, sino música de ambiente o una televisión puesta o eventos de pequeño formato".

De la Torre se refirió también a la medida que prepara Urbanismo para que los veladores y otros elementos sean retirados por Sadeco, que "está en manos de su asesoría jurídica, ya que no sabemos hasta qué punto un funcionario de Sadeco puede llegar a recoger un mobiliario, ya que debe llevar un proceso, una sanción, un periodo de alegaciones".

El presidente de Hostetur considera que las viviendas de uso turístico que no cumplan con la normativa "no están generando ningún bien en la ciudad y son competencia desleal". Uno de los problemas con los vecinos viene, según De la Torre, por el ruido que generan estas viviendas.

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, mostró su respaldo al sector antes de la asamblea.