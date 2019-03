Homenaje de despedida al comisario Jesús Gómez

Unas 180 personas, que representaban no solo al estamento policial de Córdoba, sino también a la política, la justicia, la Universidad, el Ejército, las administraciones y la cultura de Córdoba, se dieron ayer cita en el Parador de la Arruzafa para rendir un homenaje de despedida al comisario jefe de Córdoba, Jesús Gómez.

Gómez, en su discurso de agradecimiento, recurrió a la música para sustentar los sentimientos que en tan importante momento experimentaba. Así, dio Gracias a la vida, por su familia, sus compañeros y su vocación de servicio público. Siguió, con Por qué te vas, indicando los motivos de su marcha, asegurando que Todo tiene su fin, después de un largo periplo profesional, para añadir que pese a ser manchego de nacimiento los años aquí vividos le animan a decir «Soy cordobés», para terminar con un anunció: «Aunque me voy, no me voy» del todo.