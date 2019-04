Un hombre de 93 años es atendido por inhalación de humo en el incendio de su vivienda

Un hombre de 93 años ha sido atendido esta madrugada por los servicios sanitarios por inhalación de humo al producirse un incendio en una mesa camilla de su vivienda en Córdoba capital.

A las cuatro de la madrugada, el teléfono de Emergencias 112 atendió un aviso del servicio de teleasistencia activado por un hombre en la calle Escritora Gloria Fuertes, en las inmediaciones del polideportivo Vista Alegre. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Policía Nacional y Local.

Según fuentes de servicio de extinción de incendios, el fuego no se propagó a ninguna otra habitación más allá de en la que estaba la mesa camilla y, a pesar de la gran cantidad de humo, solo fue necesaria una labor de ventilación del inmueble. No obstante, dado que el aviso había sido realizado por una persona de avanzada edad y que el piso se situaba en una cuarta planta, los bomberos desplazaron los medios adecuados para una posible evacuación de la persona afectada, que finalmente no fue necesaria.

Los servicios médicos sí tuvieron que atender al hombre, quien posteriormente fue evacuado al hospital Reina Sofía.

Solo unos minutos antes de producirse esta salida, los bomberos también del parque de Vista Alegre se habían desplazado al Figueroa para extinguir el incendio de un contenedor, concretamente en la calle Marino Blas de Lezo, esquina con Crucero Baleares. En este caso no hubo más daños que los ocasionados en dicho contenedor.