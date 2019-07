'Hola, soy Curro...', el emotivo vídeo de los trabajadores de ABB ante el ERE

“Hola, soy Curro... He sacado muy buenas notas, pero todavía no hemos ido a la playa como me dijeron. La verdad es que mi padre está bastante raro, no lo veo nada en casa, está en la fábrica…”. Así comienza el vídeo en el que el hijo de un trabajador cuenta lo que está pasando en estos días en su familia.

Los trabajadores de ABB están a la espera de la resolución del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado la multinacional. “Lo único que sé es que se va con esa camiseta amarilla… se ve que la ha gustado porque lleva todo el mes con ella puesta…”, asegura el niño.

A la espera de que medie el Ministerio de Trabajo, continúa la incertidumbre en las familias de ABB. En principio, la empresa presentó un ERE que afectaba a 59 trabajadores (49 en Córdoba y 10 en Vizcaya), aunque esta cifra se ha ido reduciendo durante la negociación.

En el vídeo se recogen algunas de las movilizaciones que han protagonizado los trabajadores estos días contadas por el niño, como la visita que pudo hacer al Ayuntamiento, y lo que les comentan por la calle en las manifestaciones: “Mis padres siempre dicen que no nos ha tocado nada en la vida, pero todo el mundo que nos ve por la calle nos dice que vamos a tener mucha suerte…”.

“Por nuestro futuro. Por nuestras familias. No al ERE en ABB”, termina el vídeo.

Precisamente, los trabajadores de ABB se encuentran concentrados ahora mismo a las puertas del edificio de las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba para hacer visible su demanda de mantenimiento de los empleos ante la reunión de mañana con el Ministerio de Trabajo.