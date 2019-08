Una menor de edad resulta herida por el ataque de un perro pitbull

Si los cuatro perros estaban sueltos en la vía pública, sean peligrosos o no, ya es una irregularidad sancionable, puesto que deben ir sujetos mediante correas por persona capaz de controlarlos. Existe una gran dejación de la polícia local a este respecto; dejación denunciable. El caso reviste extraordinaria gravedad en el caso de las llamadas "zonas residenciales" (El Brillante, por poner un ejemplo) donde los dueños irresponsables pasean con sus perros sueltos. Si les dices algo, se enfadan y a punto he estado de que me los azucen. La permisividad de las autoridades, a este respecto, debe acabar YA. Me temo que el nuevo consistorio sea igual de incompetente como los anteriores. Mientras tanto, los sufridos ciudadanos tan solo estamos para pagar impuestos.