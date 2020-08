Herida una mujer por arma blanca en Valdeolleros

Una mujer ha resultado herida por arma blanca este sábado en el barrio de Valdeolleros. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, en torno a las 9.00 horas, en la calle Don Lope de los Ríos. Según informa el servicio de emergencias 112, a esa hora recibieron el aviso de que una mujer había resultado herida. Tras ser alertado del suceso, el 112 avisó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Según el 112, la mujer tenía una herida en una pierna y fue trasladada el hospital universitario Reina Sofía para su evaluación. Al ser las heridas de carácter leve, no necesitó quedarse ingresada.

La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis y tiene abiertas todas las líneas de investigación. La mujer, de mediana edad y de origen extranjero, aunque residente en el inmueble en el que ocurrieron los hechos, fue la que explicó a la Policía lo sucedido, que un individuo, del que no ha aportado descripción alguna, le había pinchado al salir del portal de su vivienda. Al no haber testigos de los hechos, es la única versión con la que cuenta la Policía.