Francisco Javier Navas: «Hemos perdido el norte en la relación con los animales»

Francisco Javier Navas González (Pamplona, 1987) es doctor por la Universidad de Córdoba en Recursos Naturales y Gestión Sostenible, en el ámbito de la genética cuantitativa del comportamiento y bioestadística. Es editor jefe de la revista científica Archivos de Zootecnia, la más antigua de la Universidad de Córdoba. Licenciado en Veterinaria, también es secretario de la organización Rare Breeds International y autor de trabajos en revistas internacionales de alto impacto. Ha sido el primero de su familia en ejercer esta profesión. Se crió frente a la facultad, en la Comandancia de la Guardia Civil, y de niño le decía a sus padres que de mayor quería estudiar Veterinaria. Como investigador y, desde distintos frentes, viene trabajando en la revalorización y recuperación de la raza asnal, así como en la enciclopedia Funcionalidad y producción asnal actual, que tiene pendientes un segundo y tercer volumen.

-¿Qué animales le gustan más?

-El burro es, definitivamente, mi animal preferido, sobre todo porque me supone un reto constante y me ayuda a crecer científica y personalmente.

-¿Cómo fue especializándose en el burro?

-Aunque pudiera parecer que el burro acabó en mi vida por casualidad, siempre ha estado presente. Lo que más me apasiona de estos animales es que razonan como lo hacemos nosotros. Siempre ofrecen un desafío constante. Cuando le pedimos a un burro que realice una acción, debemos concienciarlo de lo bueno que dicha acción le va a reportar, porque si no, apenas conseguiremos nada de él, algo que frecuentemente ha sido confundido con terquedad o tozudez. Mi primer contacto científico con el burro tuvo lugar en el 2011 cuando empecé a prestar apoyo al programa de conservación y mejora genética de la raza asnal andaluza y a la unión de ganaderos de raza asnal andaluza, a través de mi trabajo en el departamento de Genética de la Universidad de Córdoba. En el 2012 empecé a coordinar The Worldwide Donkey Breeds Project, una iniciativa que conecta a entidades, investigadores y participantes de 49 países y que pretende aunar los esfuerzos para la mejora del bienestar y protección de los asnos a nivel mundial.

-Su tesis doctoral ha girado sobre esta temática.

-Mi línea de trabajo se centra en el estudio de la genética del comportamiento, sobre todo en el campo relacionado con los procesos cognitivos relacionados con la inteligencia. Desde esta perspectiva, mi principal objetivo, entre otros trabajos en los que he participado como miembro de mi grupo de investigación AGR218 de la Universidad de Córdoba, ha sido la revalorización funcional de la raza asnal andaluza y de la especie asnal desde cuatro puntos de vista: el estudio del estado genético de la población de esta raza, reconocida en peligro de extinción, para aplicar técnicas que aseguren su protección; hacer uso de las cualidades psicológicas de estos animales y de sus propiedades cinéticas para el tratamiento en personas con necesidades educativas especiales o pacientes con alteración de sus habilidades psicomotrices o el estudio de la inteligencia en los asnos y su paralelismo con la inteligencia en los humanos (al parecer es más fácil encontrar un asno inteligente que un humano inteligente, ya que hay más individuos por encima de la media). Y también el estudio de enfermedades y situaciones que condicionan gravemente el bienestar de estos animales.

-¿El burro ha sido importante en la historia de la humanidad?

-El burro nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad desde su domesticación, siendo el elemento motriz de la economía de los países en los que se desarrolló, mientras tanto no disponíamos de otros medios de transporte de personas y mercancías.

-¿Qué le queda aún por investigar sobre el burro?

-La descripción del origen de todas las razas de asnos en el mundo para poder arrojar luz sobre el proceso de configuración que sufrieron los primeros individuos domesticados para llegar a ser lo que hoy conocemos y terminar el segundo y tercer volumen de la enciclopedia Funcionalidad y Producción Asnal Actual, que investiga los usos dados al asno a lo largo de la historia en todo el mundo.

-¿Cuántos burros aproximadamente quedan en Córdoba?

-En toda España existen 3.766 burros pertenecientes a las seis razas reconocidas actualmente (andaluza, catalana, zamorano-leonesa, balear, majorera y de las encartaciones). Tan solo del 2017 al 2018 se perdieron 375 animales, de acuerdo a los datos presentes en ARCA (Sistema Nacional de Información de Razas). Existen programas de conservación para todas las razas de asnos en España. Mi grupo de investigación se encuentra a cargo de dos de ellos, como son el asno de raza andaluza y el balear o mallorquín.

-¿Qué burros famosos existen, además de Platero?

-Innumerables. El burro parlante Balaam, del libro de los Números 22:2; el asno de Sancho Panza; Yafur, el burro azul favorito del profeta Mahoma, el pollino que ayudó a entrar a Jesuscristo en Jerusalén, entre otros.

-¿Por qué el burro posee tan buenas propiedades para la terapia de personas con algunas discapacidades o enfermedades?

-Los burros han evolucionado con los humanos y, tras 6.000 años desde que se domesticasen, nos han acompañado en el camino. Presentan una tendencia natural a la protección que los hace idóneos como pastores de ganado menor y mayor, para la doma de cabestros y potros y una empatía especial hacia las personas.

-¿Conoce Adebo y a su impulsor, Pascual Rovira?

-He tenido la suerte de desarrollar parte de mi tesis doctoral con la ayuda de Pascual Rovira en la Fundación Casa del Burro. Sin duda, uno de los promotores de la conservación de esta raza en la provincia.

-Este año murió la elefanta Flavia, parte de la historia popular cordobesa. ¿Es partidario de la existencia de zoológicos?

-Los centros zoológicos cumplen un papel indispensable en la sociedad. No olvidemos que los programas de conservación de las especies más amenazadas que existen en el mundo se llevan a cabo en zoológicos y centros de la misma índole, que cumplen con la labor de conservación, concienciación y educación de las generaciones futuras.

-¿Qué le parecen movimientos que existen en defensa de las gallinas que son violadas para que pongan huevos, en referencia a que se vulneran sus derechos?

-Creo que hemos perdido el norte con respecto a algunos aspectos relativos al mundo animal y, sobre todo, relativos a la relación de los animales con los humanos. La barrera entre lo que el ser humano y los animales representan el uno para el otro frecuentemente se cruza de una forma no muy ortodoxa, y esto está bien, siempre y cuando se haga sobre una base sólida y para asegurar el bienestar mutuo.

-¿La crisis de la listeriosis es probable que se vuelva a repetir?

-La listeria es una bacteria muy común; por tanto, de no tomarse las precauciones necesarias relativas a una buena higiene de los alimentos y el control de la infección en el ámbito veterinario, podría suceder, pero no solo un brote de listeriosis sino de cualquier otra bacteria. Sin embargo, tras una crisis de la envergadura de la que hemos conocido, las medidas suelen extremarse, por parte de las autoridades y de los mismos ciudadanos, lo cual dificulta en cierta medida que pueda volver a repetirse.