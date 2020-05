Antonio Serrano: "Hemos estado cerca de los compañeros"

--¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

--En estos momentos en los que surgen dudas e incertidumbres hemos estado cerca de los compañeros poniéndoles al día de todas las medidas de apoyo a las que pueden acogerse durante el estado de alarma y respondiendo a las dudas de los colegiados. En definitiva, hemos estado más cerca que nunca.

--¿Qué enseñanza tenemos que extraer de lo que estamos pasando?

--La importancia de la labor que han realizado los compañeros cuyo objeto de representación (sanitario, alimentación, etc.) ha sido fundamental para el desarrollo de las actividades contempladas por el Gobierno para proveer de productos esenciales a la sociedad. Para ello la acreditación profesional del colegio ha sido una herramienta fundamental y las herramientas digitales han ayudado a generar la confianza en la comunicación, tan necesaria en la gestión de venta.

--¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

--Iniciar un plan de impulso a la colegiación que facilite el comienzo de la actividad con la garantía y amparo de una corporación que vela por sus intereses y por los de la sociedad. Incentivar el autoempleo y la formación. Activar la profesión es la mejor prospección de mercado para reactivar el comercio de bienes y servicios. Para aquellos colegiados cuya actividad se ha visto paralizada y su reactivación sea lenta, el colegio se está proveyendo de fondos para ayudar mediante moratorias de cuotas.

--¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

--Hay sectores claves para la activación de la economía y la agencia comercial anticipa el tránsito de bienes y servicios, manteniendo el tejido productivo. Muchos de los nuestros se han reinventado, otros, como la confección, mobiliario, joyería, etc., aunque no han suspendido su actividad, verán reducida su capacidad de apertura, por lo que la administración debe tener en cuenta la existencia de esta realidad para que no se pierdan profesionales ligados al pequeño comercio.