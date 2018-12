«He vivido en el Reina Sofía los 30 mejores años de la cardiología»

El cardiólogo del hospital Reina Sofía Amador López Granados acaba de recibir el premio Averroes en ciencias médicas, galardón que anualmente entrega la asociación de informadores técnicos sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes. Esta entidad ha reconocido su labor, sobre todo en el ámbito de la insuficiencia cardiaca y del trasplante de corazón. López lleva 30 años vinculado al Reina Sofía, centro del que forma parte desde que comenzó la residencia en 1987. Este médico nació en 1964 en Cabra, pero estuvo viviendo en Doña Mencía y luego en Córdoba, ciudad a la que se trasladaron sus padres cuando sus tres hermanos y él comenzaron los estudios universitarios. A última hora decidió estudiar medicina en la Universidad de Córdoba, pues se había matriculado en química como su hermano mellizo. Pero la que era su novia entonces y que luego pasó a convertirse en su mujer lo animó a prepararse para médico. Ya en la facultad se dio cuenta de la buena opción que había escogido, convirtiéndose en el primer doctor de su familia. Así comenzó su pasión por la medicina, la cual combina con su afición por el deporte, sobre todo el atletismo y también el ciclismo.

-¿Cómo valora haber recibido este premio?

-Pues me pilló de sorpresa, porque he sido siempre un trabajador en segundo plano. Sé que había buenos candidatos y no pensé que saldría elegido.

-¿Durante su carrera considera que ha contado con buenos maestros?

-No me gusta dar nombres, porque a lo largo de mi trayectoria he trabajado con grandes profesionales. En la especialidad empecé ya a sentir predilección por el abordaje de la insuficiencia cardiaca y fui aprendiendo del que sigue siendo mi jefe, José María Arizón, aunque otros compañeros veteranos también me han influido. Con el paso del tiempo me fui especializando en la insuficiencia cardiaca y el trasplante de corazón.

-¿No le han ofrecido nunca trabajar en la sanidad privada?

-Me han llegado ofertas pero he preferido dedicar el tiempo libre a mi familia y al deporte.

-¿Por qué se han incrementado tanto en los últimos años los casos de insuficiencia cardiaca?

-El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida están provocando un incremento de casos de insuficiencia cardiaca y también de otras enfermedades. Cuando las personas hace décadas morían con 50 años no les daba tiempo a desarrollar una insuficiencia cardiaca, pero ahora al vivir mucho más sí hay margen para ello. Los casos crecen a la par que aumenta la esperanza de vida. También influyen los negativos hábitos de vida (consumo de alcohol, tabaco, pérdida de la dieta mediterránea, la hipertensión y la dislipemia, entre otros factores). Con los años esos factores van causando daños hasta que derivan en un infarto. Por otro lado, cada vez se están diagnosticando más casos de miocardiopatía de origen familiar gracias a los estudios genéticos.

-¿Ha mejorado mucho la supervivencia media de las personas que padecen una insuficiencia cardiaca?

-Estamos ante un boom de tratamientos, que están permitiendo que en el hospital tratemos a muchos pacientes con insuficiencias cardiacas muy avanzadas y a los que llevamos hasta 15 años en seguimiento en las consultas.

-¿Atienden a muchos pacientes en el servicio de cardiología?

-Pues sí. Sería necesario contar con más recursos de personal, porque el servicio está muy sobrecargado de trabajo, dada la elevada prevalencia de la enfermedad cardiaca en la población.

-¿De dónde proceden los pacientes que atiende el servicio de cardiología?

-Al ser una unidad de referencia en insuficiencia cardiaca recibimos a pacientes de toda Andalucía oriental, pero también de otras regiones. En trasplante cardiaco de adultos también abarcamos Andalucía oriental, pero en trasplante infantil y cardiopatías congénitas vienen pacientes de toda la comunidad e incluso de fuera de España, fruto de convenios existentes.

-En estos 30 años de trabajo en el Reina Sofía, ¿qué avances fundamentales se han producido en el ámbito de la cardiología?

-Pues en estas tres décadas se han producido numerosos avances, lo que me ha permitido vivir en el Reina Sofía los treinta mejores años de la cardiología. Llegué al servicio de cardiología en el momento justo que aparecían tratamientos que demostraban la efectividad en la insuficiencia cardiaca y cuando se incorporaron los primeros equipos de ecocardiograma bidimensional y doppler. Empezó a usarse el stent (dispositivo que se emplea para desobstruir las arterias coronarias) y hacía un año que se había hecho el primer trasplante de corazón, pues el primero fue en 1986. Hace 30 años la mortalidad por infarto era muy elevada respecto a ahora. Llegabas a hacer las visitas a planta y podían haber fallecido 2 o 3 pacientes y ahora es difícil que fallezca alguien estando ingresado. Una vez que el paciente infartado entra en el sistema sanitario es muy poco probable que fallezca. Cuando a una persona le da un infarto, que es la patología más frecuente, habrá casos que no puedan salir adelante antes de llegar al hospital, pero una vez entran en el sistema, por grave que sea, alguna solución se encuentra generalmente.

-¿El buen corazón de los andaluces se está deteriorando por la menor adhesión a la dieta mediterránea?

-La dieta mediterránea es efectiva para la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías muy frecuentes. Pero los andaluces se han confiado y relajado pensando que comen bien, porque viven en la zona de implantación de la dieta mediterránea, pero han perdido muchos de esos buenos hábitos. Están abusando de la comida preparada, grasas saturadas o de azúcares refinados.

-¿Por qué cree que es tan querido y tan reconocido por la población el servicio de cardiología del hospital Reina Sofía?

-Pienso que se debe a que el servicio de cardiología, al igual que pasó con otros servicios cuando se puso en marcha el hospital, contaron en esos inicios con unos profesionales con muchas inquietudes científicas, entre ellos los que fueron mis jefes, Federico Vallés y José Suárez de Lezo, porque fueron pioneros en introducir mucho antes que en otros hospitales, no solo de España sino del mundo, terapias novedosas. Por otro lado, los resultados de estudios y ensayos clínicos llevados a cabo en el servicio de cardiología han contribuido a perfeccionar guías de práctica clínica. En este servicio los profesionales son muy trabajadores, a pesar de que soportan una carga asistencial muy grande, no solo en planta de hospitalización sino también en consultas, y contamos con una plantilla corta.

-¿Cómo marchan varios ensayos clínicos que estaban realizando las unidades de terapia celular y cardiología con pacientes con insuficiencia cardiaca?

-Queda pendiente mucho trabajo aún para poder conocer los resultados. De forma paralela, el Reina Sofía trabaja en muchos ensayos clínicos, de diseño incluso propio, para mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia cardiaca y otras patologías del corazón.

-¿Los avances en tratamientos permitirán que en un escenario próximo no se necesiten hacer trasplantes de corazón?

-Aún estamos lejos de ese escenario. En España, como existen altas tasas de donación de órganos, la lista de espera de trasplante cardiaco no es elevada. Los resultados de la asistencia ventricular son cada vez mejores, pero no es una terapia que por ahora se pueda comparar con un trasplante. Se está haciendo mucho uso de la asistencia ventricular como puente hacia el trasplante. Sin embargo, lo que llamamos asistencia como terapia de destino, o sea, implantar un corazón artificial para no tener que trasplantar, en España no se está desarrollando tanto porque hay muchas donaciones y se efectúan muchos trasplantes.

-Después del primer corazón artificial definitivo que se implantó a un paciente adulto en el Reina Sofía en el 2011, ¿por qué ya no se ha vuelto a hacer esta intervención en este hospital?

-Se hizo aquel caso y después vino la crisis. Pero ahora se está volviendo a querer replantear. Cuando ese paciente estaba a punto de recibir el alta sufrió una complicación y falleció. La intervención fue bien y recuerdo al paciente como si estuviera aquí ahora mismo conmigo, hasta que sufrió aquella complicación.

-¿Se están realizando ahora más trasplantes de corazón en España que hace algunos años?

-No. Llevamos años que se hacen unos 300 trasplantes anuales en España. No se pueden efectuar más porque no hay más donantes. En los últimos años ha cambiado mucho el perfil del donante de órganos, lo que ha reducido el número de corazones aptos para trasplante.

-¿Existen muchos pacientes en lista de espera para trasplante cardiaco en Córdoba?

-La lista se mantiene estable, con entre 15 y 20 pacientes, porque van surgiendo tratamientos nuevos y algunos los hemos podido sacar de la lista gracias a los avances. Lo normal es permanecer en la lista entre 3 y 6 meses.

-Tras tantos años de trabajo, ¿recuerda a algún trasplantado decorazón en concreto?

-No me gusta decir nombres, porque se me ponen celosos y yo los quiero a todos. Pero no creo que se enfaden si resalto a Paco Navarro, pues proviene de una familia de conocidos deportistas. Paco se había operado diez años antes por una patología cardiaca, pero su deterioro fue muy grave hasta que necesitó el trasplante.

-¿Se siente querido por sus pacientes?

-Nosotros damos cariño y si los pacientes se sienten bien tratados y atendidos te devuelven ese cariño. Si evolucionan y van bien, algunos que lo han pasado muy mal te lo agradecen.

-¿Siente preocupación por el desabastecimiento que existe en España de medicamentos como el ‘Apocard’, indicado para las arritmias, y otros fármacos para otras patologías cardiacas?

-Estamos preocupados los pacientes y los especialistas. En mi caso he tenido problemas serios para obtener un medicamento determinado para los pacientes y no se encontraba. En muchos casos esta falta de fármacos obliga a tener que cambiar un medicamento por una alternativa, lo que puede equivaler a cambiar a una peor opción.

-Le encanta el deporte, en especial el atletismo. ¿Cuántos maratones ha corrido ya?

-Medias maratones ni me acuerdo y maratones 50 (incluido tres veces el de Nueva York y también he participado, junto a un grupo que tenemos de sanitarios del Reina Sofía y de Montilla, en los maratones de Lisboa, París, Londres, Roma, Atenas o Viena). Pensé que en el maratón 50 iba a parar, pero hoy estoy inscrito en el de Valencia. El deporte me gusta desde joven, solo lo tuve que dejar en parte en la residencia. También me gusta el mountain-bike y he participado en pruebas como la Guzmán el Bueno, el Desafío de la Sierra Sur de Jaén o en la 101 de Ronda.