"He trabajado desde los 17 años, pero no voy a tener pensión"

Emilia empezó a trabajar con 17 años. «Mi padre se quedó viudo muy joven y nos criamos con él y mis abuelos», recuerda, «a mí me enseñaron a ser ama de casa y a trabajar». En su momento, nadie se planteó que estudiara «y cuando me habría gustado, ya no pude porque era madre». Siempre ha trabajado como limpiadora, un empleo que se caracteriza «por la precariedad y por estar muy mal pagado». Durante unos años, le fue bien trabajando para residencias y centros de mayores, pero cuando el grifo se cortó, tuvo que buscarse horas. «Hacer escaleras y comunidades es lo peor, llegan a pagar tres euros la hora, aunque también hay empresas que te aseguran media jornada y luego te hacen echar el doble o el triple».

Vecina del Sector Sur, siempre ha sido una activista en favor de su barrio, «que es uno de los más pobres de España», y desde hace veinte años es representante del Consejo de Distrito. «Si hubiera podido, me habría gustado ser maestra o trabajadora social», reflexiona. Madre de tres hijos, que ahora tienen 33, 28 y 22 años, también fue pieza clave en las asociaciones de padres y madres del colegio Andalucía y el IES Averroes. Participó en el movimiento de ocupación del Rey Heredia y desde entonces es la encargada del comedor social, que da de comer actualmente a más de 60 personas en riesgo de exclusión. Su marido, tapicero y encargado de mantenimiento en varios centros, está en paro, igual que ella, que echa algunas horas cuando le salen. «Vamos tirando, no me quejo porque hay gente peor que nosotros, pero me da coraje que llevo trabajando desde los 17 años y sé que no voy a tener jubilación porque no he cotizado suficiente». Sus dos hijos mayores, uno graduado en turismo y el otro programador informático, están en Inglaterra «porque aquí no hay trabajo en condiciones», explica indignada. «Tengo una nieta de trece meses y me gustaría tenerla cerca, pero sé que se van a quedar allí, donde se les valora y se les paga en condiciones». A sus 56 años, tiene tres sueños: «Que mis hijos vuelvan, que dejen de asesinar a mujeres y que nuestro distrito no sea uno de los más pobres de España».