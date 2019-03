«He estado años sin poder salir de casa»

Las redes sociales se han convertido en el último recurso de Mari Valverde, una mujer de 60 años, vecina de Ciudad Jardín, que lleva desde los 12 con graves problemas de movilidad por una serie de «errores médicos», según su testimonio, que la han llevado a pasar «más de 30 veces por el quirófano» y a verse postrada en una silla de ruedas. «Tuve una caída con 12, me pusieron mal una escayola y ahí empezó mi calvario de operaciones, hasta hoy», explica. Se trata de una larga historia, de más de 40 años, que la ha llevado a manifestarse en Madrid, a acudir a los juzgados y a llevar el caso hasta la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Soltera, sin hijos y sin apoyo familiar, asegura que solicitó la ayuda de la Ley de Dependencia hace siete años, pero se la han denegado en dos ocasiones. «Me he pasado años encerrada prácticamente en el piso de alquiler en el que vivo porque, aunque tiene ascensor, en la entrada hay unos escalones que me complican el acceso», comenta, «hasta hace unos días que una persona buena me ha donado el dinero para comprar la silla eléctrica que la Seguridad Social me ha denegado». En su situación, no entiende que no tenga derecho «ni siquiera a teleasistencia porque no soy mayor de 65 años», y se queja, «si una persona lo necesita, no tendría que influir la edad». Este periódico ha consultado el caso a la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, que ha declinado ofrecer información amparándose en la ley de protección de datos. La plataforma de recaudación de fondos GoFundMe ha iniciado una campaña para colaborar con Mari con el fin de «conseguir 3.500 euros para pagar los dos meses de fianza de una nueva vivienda, el alquiler, un sillón para ayudar a levantarme, el alta de suministros y la contratación de la empresa de mudanzas». Su pensión actual, pese a tener reconocida la invalidez absoluta, asciende a 670 euros, «el 70% de lo que me correspondería», afirma, «y el alquiler son 420 euros, con lo que me quedan unos 200 euros para comer y pagar los suministros del piso».