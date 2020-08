Fabio Mufañas: «He cumplido un sueño solo con tener un mínimo de repercusión»

Fabio Mufañas, a sus 18 años, ya acumula con sus vídeos de humor más de tres millones de seguidores entre Youtube, Instagram y, el nuevo fenómeno internacional, TikTok. Entre su actividad en redes, la publicación de su primer libro y la dirección su corto “Doppelganger”, ha conseguido mantener cerca a su familia y amigos y no dejar de soñar. Aunque dice no pensar demasiado en el futuro, sabe que quiere terminar Derecho, grado que empezará en septiembre, y dedicarse a la actuación.

-¿Cómo y cuándo empezaste en el mundo de las redes? ¿Te dedicas a ellas a tiempo completo?

-Empecé a crear vídeos para las redes sociales a principios de 2019. En un inicio quería apostar por Youtube pero ese formato requería muchísimo trabajo. Busqué algo nuevo y encontré TikTok que era de vídeos más cortos, una aplicación que acababa de salir y que me ofrecía justo lo que necesitaba en ese momento. Al segundo día de subir un vídeo, se viralizó. A partir de momento decidí subir un vídeo al día, sin parar, a TikTok. Hasta día de hoy, que compagino el tiempo que dedico a las redes con mis estudios. En septiembre empiezo la universidad y la carrera tengo claro que la quiero terminar.

-Para alguien que no conozca TikTok, ¿cómo le explicarías qué es y qué es lo que haces?

-TikTok es una plataforma parecida al antiguo Vine. Puedes hacer vídeos de hasta un minuto de lo que te dé la gana. La interfaz de la aplicación es muy divertida y los usuarios se entretienen horas y horas deslizando la pantalla. Básicamente, te muestra lo que quieres ver. Hay todo tipo de contenido: gente que canta, gente que baila... Yo hago comedia pero puedes encontrarte de todo.

-¿Empezaste haciendo comedia o has adaptado el contenido atendiendo a lo que al público le gustaba?

-Desde el inicio he sabido que quería hacer comedia porque es lo que me gusta ver en redes sociales. Siempre he tenido claro eso pero es verdad que he ido adaptando un poco el contenido a lo que mi público iba reaccionando mejor. Todo dentro de la comedia pero prestando atención al tipo de vídeo y al formato. Es importante evolucionar.

-En tu último vídeo de Youtube explicas que hace poco unas chicas te esperaron en la puerta de tu casa cuando estabas con otros compañeros durante prácticamente un día completo, ¿cómo gestionas este tipo de situaciones y el tener tantos de seguidores siendo tan joven? ¿Te preocupa?

-No puedo gestionarlo. Las acciones de otras personas no se pueden controlar. Si una persona quiere ir a buscarte, aunque pida que no lo haga, va a hacerlo. Solo puedo mentalizarme de que es una consecuencia natural de lo que hago y que va a seguir pasando. De todas formas, no me tomo nada mal que la gente me conozca. Muchas veces me paran cuando estoy en la calle con mis amigos y no me molesta. Me divierte, me gusta y me hace ilusión. No me preocupa lo que pueda pasar en el futuro si la cosa sigue creciendo. Supongo que habrá que tomar alguna medida. Por ahora, me cuido mucho yo y, aunque esté expuesto en las redes, mi vida privada la reservo.

-Otros creadores han conseguido abrirse muchas puertas profesionales gracias a la visibilidad que tienen en las diferentes plataformas, tú, incluso, ya has publicado un libro y uno de tus mayores sueños es ser actor, ¿crees que será más fácil para ti conseguir lo que te propongas?

-Una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que conoces a muchas gente y si algún día necesitas mover algo, ya sabes por dónde hacerlo o a quién puedes pedirle cierto tipo de ayuda. La red de contactos se te amplía y conoces a muchísima gente que está dispuesta a ayudarte en cualquier momento.

-¿Qué sueños has cumplido ya y cuáles aún te faltan por cumplir?

Solo con tener un mínimo de repercusión ya he cumplido uno de mis sueños. Pero, además, todo lo que he hecho este mes, en el que he trabajado con un montón de marcas, estrenar mi corto, sacar el libro... Ir terminando proyectos, en los que me he esforzado tanto y ver que funcionan es algo que me hace mucha ilusión. Algunos sueños que me quedan por cumplir son terminar la carrera y dedicarme a la actuación.

-Uno de los mayores miedos que se han planteado con TikTok es qué pasará después. Fue algo que ya se planteó en su momento con Youtube y, diez años más tarde, poco ha cambiado. ¿Cómo te planteas el futuro en TikTok y como creador de contenido?

-TikTok es una aplicación que puede desaparecer en cualquier momento, como todas las demás. Se me dará bien hasta el día que se me tenga que dar. Por eso me gusta no centrarme en una plataforma, sino tocar varios palos y esforzarme en todos por igual para tener una base sólida por si en algún momento algo falla. Tengo varios planes b. Es una bueno tener algo más cuando te dedicas a las redes.

-Se ha cuestionado la naturaleza de los vídeos de TikTok planteándolos como contenido superficial e infantiloide. ¿Alguna vez te sientes juzgado por tu trabajo?

-Aunque he tenido mucha suerte con el público que me ha tocado, siempre tienes el pensamiento de que te pueden juzgar. Pero, por ahora, no he tenido ningún inconveniente de ese tipo. Cuando estás de cara al público cualquier persona te puede juzgar y que conmigo no lo hayan hecho directamente, sino que me hayan apoyado, es una suerte. Al principio, había gente que lo que estaba haciendo era una tontería pero es importante seguir centrado en lo que quieres hacer sin importarte demasiado lo que puedan pensar.

-Crear contenido es un trabajo que requiere horas y horas de dedicación. ¿Cómo es un día en tu vida?

-No podría decirte cómo es un día en mi vida, pero sí puedo decirte que todo lo que hago tiene mucho esfuerzo detrás que comprendo que, por ejemplo, las personas mayores no sean capaces de entender. Pero dedico muchas horas, sobre todo, a pensar ideas, a editarlas, a publicarlas... Compaginar muchas cosas a la vez, a veces es difícil pero si te gusta, lo haces contento.

-Aunque parece que la compra de TikTok por Microsoft no va a afectar a Europa, ¿cómo estáis viviendo la incertidumbre sobre el futuro de la plataforma?

-Al principio, tenía un poco de miedo porque es la plataforma en la que empecé y a la que le tengo mucho cariño. Pensar que podría pasar algo como que la cerrasen, me puso un poco en vilo. Ahora que estamos en contacto con la dirección de la aplicación, que nos han dicho que no va a pasar nada, hemos sentido un poco más de alivio. Pero, claro, al principio que todo es tan inestable piensas qué vas a hacer y a poner encima de la mesas todos los planes b de los que te hablaba antes. Hubo un poco de movimiento y mal rollo pero, ahora, todo bien.