"Hay vida después del maltrato y tengo claro que yo quiero vivirla"

Vanesa no para nunca quieta. Puro nervio, se autodefine como tripolar «porque lo mismo río que bailo que lloro». Tiene 35 años, en los que ha vivido tal cantidad de penurias que bien podrían haberle agriado el carácter, pero al contrario, la han hecho más fuerte y más sabia. Su su madre se quedó viuda muy joven con dos hijas de 8 y 9 años. Obligada a trabajar para sacarlas adelante, ellas tuvieron una adolescencia rebelde. «Con 16 años, me enamoré de un chaval de Las Margaritas, me fui con él y me quedé embarazada», recuerda, «yo era una niña, pero poco después me di cuenta de que me había equivocado, me vi atrapada con un hombre que me maltrataba». El miedo y su bebé la hicieron aguantar hasta que no pudo más y se lo contó a su madre, que le recomendó poner tierra de por medio. «Eso me llevó a estar año y medio en casas de acogida mientras él me buscaba por todos lados», recuerda, «hasta que me encontró en Huelva y me convenció para volver». Aquello no fue buena idea y derivó en denuncias, acoso y una breve condena que logró alejarlo de ella. Su hija ahora tiene 18 años y ha rehecho la relación con su padre. Al cabo de los años, se reencontró con un amigo e inició otra relación tóxica con el que sería el padre de su segundo hijo. Una historia de maltrato psicológico que rompió tras vivir «los tres peores años de mi vida», relata mientras recuerda cómo escapaba de la ansiedad atiborrándose de comida, lo que la llevó a engordar 20 kilos. «Mucha gente no es capaz de ponerse en tu lugar y hace comentarios que duelen mucho, esto no se sabe hasta que no se vive», sentencia. Trabajadora incansable, ha sacado adelante sola a sus hijos. «Es muy difícil para una madre trabajar, educar, cuidar y hacerlo todo sola, la sociedad no entiende que tan importante como trabajar y llevar dinero a casa es estar con los hijos y tener tiempo para educarlos», explica, «no hay ayuda ninguna». Su experiencia le ha enseñado que «hay vida después del maltrato y yo quiero vivirla, para ser feliz solo hay que repartir alegría, contagiarla». Si está triste, se pone «canciones y pelis de pena, me hincho de llorar y me levanto como nueva».