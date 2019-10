«Hay que evitar que el Cordel de Écija sea una maqueta más»

En sus manos está el control de las arcas municipales, el devenir del desarrollo urbanístico de la ciudad y la política de vivienda que hará el Ayuntamiento de aquí al 2023. Como responsable de Hacienda, está a punto de llevar al Pleno las ordenanzas fiscales y de presentar los primeros presupuestos del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. Como presidente de Urbanismo, ha empezado priorizando un plan de choque para desatascar licencias. Al frente de Vimcorsa, sus primeros pasos han ido encaminados hacia el parque de viviendas en el alquiler, aunque sus planes son continuar con la promoción.

-Desde que está al frente de Urbanismo ha priorizado desatascar las licencias, ¿está satisfecho con lo conseguido?

-Razonablemente satisfecho. Hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Urbanismo absorbe ahora todo lo que se registra. La conclusión es que se ha parado la hemorragia, el incremento de registros de licencias. Expedientes considerados prioritarios, a 21 de octubre, hay 103 menos que el 17 de junio. En junio había 977, a los que se han incorporado entre el 18 de ese mes y el 21 de octubre, 684, lo que suma 1.661. En ese periodo se han informado 746 y quedarían 915. Además de estos, en junio había 344 expedientes previos a la tramitación de licencia, a los que se han agregado 110, lo que hace un total de 444, de los que se han informado 151 y restan 293. Si se suma todo, los 1.661 y los 444, son 2.105 los expedientes prioritarios en total, de los que se han informado 897 y quedan 1.208. Ahora tenemos 103 expedientes prioritarios menos que el 17 de junio, con el verano de por medio y sin más recursos. Quedan pendientes los no prioritarios, las declaraciones responsables, que no podemos tocar porque hay que tener policías para constatar.

“Se ha parado la hemorragia, el incremento de registros de licencias”

-¿Qué pasa con las declaraciones responsables?

-Cuando llegamos, teníamos 1.973 declaraciones responsables, que se han incrementado con 110 más, lo que da 2.083. Hemos hecho tres nada más, por lo que quedan 2.080. Si se suma todo, los expedientes prioritarios y las declaraciones responsables, ahora hay 3.288 y antes, 3.284, por lo que solo hay cuatro expedientes más en total desde junio. Sin embargo, en prioritarios, que es lo importante, hay 103 menos. En las declaraciones responsables tenemos que actuar, pero aún no tengo incorporados los cuatro arquitectos y los cuatro auxiliares. Dimos un plazo de seis meses para el plan de choque, pero ya se está notando. El anterior presidente de Urbanismo, entre el 17 de junio y el 21 de octubre del 2018, incrementó en 209 los expedientes. Yo solo tengo cuatro más y con los mismos mimbres. La diferencia indica que algo está funcionando. Ese es el fruto de haber repartido por todos los departamentos las licencias. Cualitativa y cuantitativamente se está progresando debidamente y sin haber incorporado los efectivos personales. En este tiempo se han concedido licencias para la construcción de 700 viviendas, que supondrán una inversión de 140 millones, con lo que se pone en carga actividad y empleo.

-¿Cuándo está previsto incorporar esos efectivos?

-El expediente está en Intervención. Yo creo que en un mes.

-De los hoteles en espera, ¿cuáles tienen posibilidades de prosperar antes?

-Estamos revisando el hotel de Mercer en el Palacete de los Burgos y el del Grupo Noga en el bulevar de Hernán Ruiz. Convencí al propietario de Mercer para que no se fuera. Vamos a intentar salvar esas inversiones porque son decisivas para Córdoba y son muchos puestos de trabajo. No queremos más innovaciones de PGOU, sino consolidar lo que está y estos hoteles consolidan lo que hay y realzan espacios deprimidos como el casco histórico. Pronto se dará licencia al del convento de Santa Isabel.

“No queremos más innovaciones de PGOU, sino consolidar lo que está”

-Projarsa, la empresa que promoverá un parque multiaventuras en la Sierra, propuso en el 2014 un hotel en la Preferencia del estadio, en el que sigue interesada, ¿sacará a concesión ese espacio?

-El Ayuntamiento tiene que definir primero qué hacer allí. En función de para qué vaya a utilizar ese espacio, lo sacaremos. No vamos a tener espacios vacíos. La idea es llenar de contenido espacios ociosos, que pueden suponer una rentabilidad social o económica para la ciudad.

-¿Ha aclarado con Hacienda si se perderán los 1,2 millones de los fondos europeos empleados en la Normal de Magisterio?

-Tengo motivos para estar esperanzado. Hacienda no tenía ninguna documentación referente al edificio. Agradezco su lealtad y comportamiento en todo momento. Cuando les mandamos el dossier, se sorprendieron porque no tenían constancia de que el edificio estaba prácticamente hecho. Hemos dado 45 días a la empresa adjudicataria para subsanar deficiencias, que en los escritos que nos manda periódicamente da por hecho que va a cumplir con sus compromisos, pero, hasta que se dictamine si la ejecución se ajusta al proyecto, no estoy en condiciones de decir si se ha salvado, aunque tengo motivos para pensar que sí. ¿Quién cuestiona 1,2 millones cuando el edificio está hecho? Hacienda está muy encima y quiere que en noviembre se le diga si se inaugura o no. Sí hay una cosa evidente, que ha revisado el edificio, que es un buen dato porque no lo hacían si no tenían certeza de que podía prosperar. Ahora estamos pendientes de que el edificio salga adelante.

-¿La empresa ha empezado a subsanar deficiencias?

-Sí. Está trabajando ya en todas las propuestas que se le han hecho.

-¿Sabe ya si tienen que realizar algún trámite para dar por cerrada la innovación del PGOU que afecta a Cosmos?

-Hay que hacer un trámite, pero vamos a cerrar la innovación. El anterior equipo de gobierno dejó una propuesta envenenada, pero no vamos a cuestionar a Cosmos, que tiene su autorización ambiental integrada. Sí vamos a garantizar la seguridad jurídica y dar los pasos que tengamos que dar.

-¿Darán licencia a Cosmos para valorizar si la solicita o la sancionarán si valoriza sin la misma?

-Si tiene autorización ambiental integrada, y la tiene otorgada por la Junta, yo no soy quién para sancionar. Ese fue el gran debate que siempre se sostuvo en la comisión. Si tiene autorización ambiental integrada, no voy a cuestionar eso. Es un debate que a la Gerencia no le compete.

“Si Cosmos tiene autorización ambiental integrada, yo no soy quién para sancionar”

-Hay planes, como el de la Sierra y Alcázar-Caballerizas, o innovaciones, como la que iba a impulsar el PP en su anterior mandato en el entorno de La Calahorra, a medio tramitar, ¿tiene intención de retomarlos?

-Ahora mismo no son prioritarios. En cualquier caso, no son desechables y tenemos que abordarlos. Son actuaciones importantes, pero las prioridades de las inversiones son otras.

-¿Cómo va el plan para el Cordel de Écija?

-Bastante bien. Ha habido reuniones con la empresa y esta tiene que presentar una innovación. Es un plan importante y complejo, porque compete a tres administraciones, Diputación, Junta y Ayuntamiento, y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Estamos cumpliendo con la propuesta de la moción que aprobó el Pleno y es un proyecto que puede ser de ciudad. En cualquier caso, va a depender de ellos. Tienen que presentar un plan de innovación y el proyecto. Estamos avanzando y la idea es que salga, porque es una obra de mucho calado. Exige muchos trámites y tenemos que ser muy respetuosos, muy cautos y, sobre todo, no parar. Si se inicia, no puede haber ningún parón, ni tampoco manosear el proyecto. Hemos tenido tres reuniones y hemos cambiado impresiones técnicas con la Junta. A medida que se vayan dando pasos, iremos informando pero sin perder la línea de la prudencia, porque es un proyecto muy ambicioso. Hay que evitar que sea una maqueta más o un edificio fantasma. El proyecto es muy arriesgado y no podemos fallar. Córdoba no aguanta otra maqueta más u otro edificio fantasma, y menos en un barrio que se pretende relanzar, porque es la costura que va de La Calahorra hasta finales del distrito Sur. Si se hace, será un impulso muy importante para el distrito Sur. Pero hay que ser prudentes y no caer en la tentación de dejarnos llevar por la vanidad, no acabar con otra maquetita más que nos cueste un dineral, ni sembrar falsas expectativas a la ciudad.

-Tendrán que ir rápido para que el Grupo Lar no se vaya.

-Sin duda. Le hemos garantizado, como a todos los inversores, seguridad jurídica. En el momento en que haya que ir a pelear el tema con otras administraciones, iremos con ellos, porque nos importa el cronograma. No se puede repetir con ningún proyecto de Córdoba la experiencia que vivimos en Rabanales 21, tres años para sacar un centro comercial, con informes de impacto mediambiental y de salud, porque la gente no aguanta. Tenemos muchos atractivos en Córdoba y lo que nos piden es seguridad jurídica y calendario, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar.

“Si se inicia el Cordel de Écija, no puede haber parón”

-Hay un plan, el de las naves de la antigua Colecor, que espera la modificación de dos artículos y que lleva años en punto muerto, ¿se plantea dar algún paso porque puede haber algún propietario que exija la ejecución de la sentencia?

-En el momento que se plantee, empezaremos a andar. Si está pendiente una modificación, tenemos que actuar. Las naves están ahí y algún día tendrán su intervención desde Urbanismo, pero para nosotros no son una prioridad ahora. Hay actuaciones que requieren mucha más urgencia, como la modificación de esos dos artículos, y otras puntuales en caso de denuncia. Eso no se va a quedar sine die ahí. Pero los tiempos marcarán las actuaciones.

-Me imagino que la multa a Rafael Gómez por construir las naves sin licencia se da por descartada.

-(Ríe) Ahí está. Sigue sumando.

-¿Por cuánto va ya?

-Con intereses, por 30 millones de euros.

-¿Se cobrará algo algún día?

-Ahí está. Yo no puedo quitarla.

-¿Cómo va el proceso para las expropiaciones del Marrubial, que, según la Junta, tienen bloqueada la reforma?

-El tema es muy complejo. Es una de las patatas calientes que estaban inconclusas. De fondo están las negociaciones con Defensa. Se anunciaron actuaciones para la segunda fase sin haberse abordado las expropiaciones y había casas que estaban dentro del viario previsto por el proyecto y otras que hay que retranquear, las de la zona militar, que están pendientes de la negociación. Y ya diremos cómo nos encontramos esa negociación. No había ni un papel.

-¿Ha llegado a algún acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre las zonas inundables?

-Pronto podremos llegar a un acuerdo sobre las zonas inundables del núcleo urbano. La idea es tener una comisión mixta. Podemos avanzar mucho. No es el modelo de Écija, pero se pueden buscar fórmulas para evitar el bloqueo que hay en un tercio de Córdoba. Antes de diciembre puede estar.

-¿Aplicará como dijo un plan de inspección en Guadalvalle?

-En el momento en el que tenga los dispositivos necesarios. Será en el 2020, en Guadalvalle y en más sitios. Tenemos que poner policía urbana, pero no para castigar, que también, sino para prevenir. No será la policía que va acosando y persiguiendo. Será una policía urbana que contribuya a la normalización urbanística y que ayude a la gente a sentirse confortable en la regularidad. En las zonas susceptibles de inundación vamos a ser intransigentes. Cuando actuemos, debemos tener un plan o una alternativa para los que no tienen techo. Pero con los que tienen techo y se dediquen a vender esas parcelas a sabiendas de que son inundables, no habrá compasión ninguna.

-El plan de viabilidad de Rabanales 21 contemplaba, como tarea de Urbanismo, una permuta de parcelas y cambios de uso, ¿se van a autorizar?

-Rabanales 21 tiene un atractivo considerable. Hay empresarios que ven idóneo el parque pero hay un trasfondo, que es que el metro cuadrado está muy caro. Es una zona muy atractiva que, junto con la Junta, vamos a poner en carga y los datos van a empezar a salir razonablemente bien a partir del 2020. La idea es relanzarlo.

“No se puede repetir con ningún proyecto de Córdoba la experiencia que vivimos en Rabanales 21, tres años para un centro comercial”

-¿Ha habido algún avance en los cambios que necesita el parque logístico?

-Hay un informe que estamos estudiando y que vamos a sacar adelante para que se puedan vender parcelas. Hay propuestas que nos han venido de la Junta muy atractivas y vamos a hacer factible la venta, y cuanto antes, mejor. Otra cosa es que ese parque se nos queda chico. Independientemente de que no estemos en el mapa como lugar logístico de Andalucía, porque todos los mapas de la Junta de los últimos tiempos señalaban a Antequera, el atractivo de Córdoba es superior al de Antequera. Hay propuestas logísticas importantes de empresas que quieren situarse en Córdoba y vamos a intentar que lo hagan.

-¿Por ejemplo?

-No le puedo dar nombres. Hay una empresa que lleva dos años esperando instalarse en Rabanales 21. Si los inversores quieren un calendario y seguridad jurídica, entre mi deber está también que ningún expediente colateral se dilate en el tiempo. Con Medio Ambiente y Salud vamos a intentar ir de forma coordinada. Pondremos en carga todo el suelo que podamos para logística sin tocar el PGOU.

-Ya ha pasado un año del inicio de la innovación de El Álamo, ¿cómo va?

-Se está trabajando en ella. El Álamo va para adelante.

-¿Va a seguir trabajando en la ordenanza de inspección de edificios del anterior mandato?

-Sí. Lo que pasa es que tengo que sacar, y va a ser inminente, en noviembre, el borrador de la ordenanza de licencias. Lo han ultimado los artífices del primer texto, que eran Jesús Coca y Manuel Rebollo. Lo están tamizando los técnicos de Urbanismo y creo que el borrador se podrá entregar la semana que viene a los colegios profesionales, a Construcor y a los empresarios para que lo vean. Vamos a darles un mes o mes y medio. Creo que podemos llevarla al consejo para que los grupos puedan opinar y sacarla lo más pronto posible, para que a primeros del 2020 esté en carga. Por otro lado, vamos a aprovechar el texto de la ordenanza de inspección, vamos a revisarlo y a intentar incluir las sugerencias del Consejo del Movimiento Ciudadano. Hay edificios viejos pero no hay capacidad por parte de sus titulares de rehabilitarlos. La inspección de edificios hay que hacerla. Pero va a depender mucho de lo que seamos capaces de hacer con la Gerencia de Urbanismo, porque tenemos un problema estructural y hay que reorganizarla. Tiene que dedicarse a proyectos, a planeamiento, a inspección y estar muy encima de las licencias y de las obras que se están haciendo sin permiso.

-En veladores, además de la renovación automática, ¿contempla alguna medida más?

-Vamos a tener una reunión con Hostecor. Agradezco a su presidente y al del Consejo del Movimiento Ciudadano su colaboración. Entre ellos están sacando propuestas que me transmiten. En veladores debe corregir la irregularidad el propio sector, que es el que tiene que denunciar la competencia desleal y la intromisión. Si el sector colabora, los vecinos colaboran. Vamos a intentar entre todos poner unas reglas de juego para que no paguen justos por pecadores, pero no podemos demonizar a los hosteleros ni tampoco a los vecinos, que es lo que se ha hecho mal en el mandato anterior. Nadie como el sector para decir a la gente qué tiene que hacer.

-¿Y en parcelaciones?

-En la reunión que tuvimos con la Junta y el movimiento ciudadano se acordó crear tres mesas para cada tipo de suelo y se vio que hay cosas que no contempla el decreto que tiene que contemplar, y se van a resolver. Lo que no se va a resolver es la situación de las zonas inundables.

-¿Qué planes tiene como presidente de Vimcorsa para facilitar el acceso a la vivienda?

-Tenemos que realizar las tres promociones que tenemos y que llevan desde el 2017 en espera. Vamos a ver si somos capaces de sacar una promoción libre de apartamentos pequeños en Sama Naharro. La idea es que sean apartamientos en alquiler con opción a compra. Con las ayudas que hay no nos cuadran los números e igual utilizamos el proyecto para hacerlo en régimen libre y a un precio asequible, bien para gente joven o bien para mayores. En segundo lugar, está la rehabilitación, que se perdió y la vamos a recuperar. Y, después, el tema de la accesibilidad. En alquileres, hay que dignificar la situación de las comunidades de vecinos, que tenemos 43 con 970 pisos, que hay que regularizar y actualizar.

-¿Cuándo empezarán las obras de las 308 VPO?

-La licencia se dio en julio. El proyecto está hecho ya pero hay que sacar la obra a concurso.

-¿Continuará con planes del anterior mandato como la permuta o las cooperativas de vivienda?

-Las cooperativas del estilo de la de la tribu Educa, sí, pero otro modelo, no, porque tenemos que darle estabilidad y hacer las cosas con garantía. La permuta de vivienda hay que hacerla, tanto con AVRA o con fórmulas privadas. Se puede hacer de forma excepcional con personas que viven atrapadas en un tercero o cuarto piso, a las que se les puede permutar por una vivienda en planta baja. Tenemos que garantizar permutas que sean socialmente justificables, pero manoseo, obviar la seguridad jurídica y demagogia barata para prometer lo que no podamos dar, no, ni yo voy a ser intermediario de inmuebles. Vimcorsa no puede hacer competencia desleal a los agentes.

“Las expropiaciones del Marrubial son una de las patatas calientes que estaban inconclusas”

-En aparcamientos, ¿qué va a hacer?

-Tenemos un plan de aparcamientos en un cajón que vamos a actualizar. Tenemos que sacar aparcamientos en toda la zona de la avenida de Manolete. Ciudad Jardín necesita aparcamientos. El plan lo tenemos, hay proyectos, pero habrá que modificarlo. Tenemos un estacionamiento vacío en el Parque Figueroa y hacen falta plazas en la Ciudad de la Justicia. Tendremos que buscar fórmulas con los colegios de abogados y de procuradores para intentar que se llene.

-¿Cómo van las negociaciones con Vox para las ordenanzas?

-Razonablemente bien. Ellos pedían, con coherencia, una bajada de impuestos que anunciamos en la campaña, pero cuando te encuentras con las tripas de los números, te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Hemos incorporado en el documento propuestas de Vox. En el 2020 tengo que hacer posible una rebaja considerable de impuestos, pero también la prestación de unos servicios básicos de calidad. Pero no puedo arriesgarme porque la falta de administración electrónica del Ayuntamiento no me permite calcular los impactos contables de una forma certera. Se han hecho estimaciones. Se puede gobernar mejor sin gastar más. Las empresas tienen que estar mejor gestionadas. Todo no es la hermandad matriz. Las empresas tienen que gestionar mejor, no solo disponer de más recursos, y todo lo que no sean unos resultados económicos o sociales, hay que liquidarlo. Puedes cambiar una línea de autobús y cuando hagas la contabilidad analítica, llegar a la conclusión de que cuesta, pero en ella se mueven muchos mayores y estamos teniendo rentabilidad social. Lo que no puedo cambiar es una línea para que no se monte nadie, el coste sea grande y los ingresos, ninguno. Resultados sociales y resultados económicos. Si no hay uno ni hay otro, hay que actuar. Las ordenanzas están hechas para demostrar que se puede gobernar con menos impuestos y prestar mejores servicios, pero tampoco puedo desmantelar el Ayuntamiento. Y no se va a privatizar ninguna empresa. A Vox le pedimos prudencia en el 2020 para ver cómo evoluciona, y en el 2021, con los impactos contables más tasados, abordaremos, si podemos, más rebaja fiscal.

-¿Cuándo pasarán por el Pleno?

-Hoy van a la junta de gobierno local y la idea es que vayan a un pleno extraordinario la semana que viene y que queden aprobadas en diciembre.

“Pronto podremos llegar a un acuerdo sobre las zonas inundables del núcleo urbano”

-Y ahí confían en tener la abstención de Vox.

-No voy a hablar por Vox. Sí digo que su propuesta ha sido coherente, razonable, propia de un partido que no está en el gobierno y pide bajar impuestos. Lo que hemos planteado recoge muchas propuestas suyas. Sí tenemos que ver, y hasta dónde podemos llegar, porque va en coherencia con el Gobierno de la Junta, las plusvalías, tanto mortis causa como intervivos. Ellos pedían que quitásemos los requisitos para mortis causa, y dijimos que no, porque hay que ver cómo funciona la contabilidad en los ingresos y los gastos, garantizando una bajada de impuestos razonable, que los técnicos dicen que es histórica.

-¿Cuándo se presentarán los presupuestos?

-El martes empezamos a hablar con todas las delegaciones y tenemos que tener cerrado el borrador la semana que viene. Empezaremos a hablar con Vox desde el inicio. Quieren participar en propuestas desde el principio.

-¿Cómo serán los presupuestos?

-Tenemos las propuestas de todos los organismos y empresas públicas. Tenemos que cuadrarlas porque todo el mundo pide más de lo que podemos dar. Los presupuestos van a ser expansivos y muy inversionistas. Vamos a invertir mucho, porque podemos. El gran desafío será ejecutar. La clave no es lo que pongan los papeles, sino hacer lo que dicen los papeles.