¿Ha tirado Fuentes besos a Ambrosio?

El pleno extraordinario en el que se debatía este miércoles sobre la seguridad jurídica de las ordenanzas fiscales de 2020, aprobadas en diciembre por PP y Cs con el apoyo de Vox, y si se debían elevar o no al Consejo Consultivo para que este dictaminase acerca de dicha seguridad se ha desarrollado en un tono bastante relajado. Solo una anécdota ha roto la tranquilidad de la sala de plenos, en un salón prácticamente sin público: el supuesto lanzamiento de besos por parte del teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, a la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, mientras que ella estaba hablando en una de sus intervenciones.

La concejala Amparo Pernichi (IU) ha intervenido para exigir a Fuentes que aclarase el hecho que habían visto los ediles de la oposición, situados justo en frente del concejal popular, y dijese sin efecto había realizado el gesto con los labios de lanzar besos a la exalcaldesa. Tambien desde la bancada socialista, el concejal José Antonio Romero ha reclamado una rectificación urgente al responsable de Hacienda, asegurando "por sus dos hijos" que los hechos se habían producido y que eran ciertos.

El asunto ha provocado cierto revuelo en las dos bancadas, que se dividían entre aquellos que no le han dado a los hechos mayor categoría que el de la anécdota y entre aquellos que lo consideran una falta de respeto inadmisible, como la propia Ambrosio, que ha salido del salón de plenos visiblemente indignada. Justo antes de la salida, y después de que el alcalde, José María Bellido, hubiese dado por concluida la sesión, la portavoz socialista ha reclamado a Fuentes que se disculpase en al menos tres ocasiones (de hecho hasta quedarse sin micrófono), pero las disculpas no han llegado por parte del concejal de Hacienda, que ni ha negado ni ha confirmado las acusaciones que se han vertido sobre él. "¿Cómo me defiendo yo de esto?", es lo único que se le ha escuchado decir a Fuentes antes de salir del salón de plenos.