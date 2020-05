Blanca Torrent: "Ha sido muy duro suspender eventos culturales"

--¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

--Desde la responsabilidad y el respeto, me gustaría destacar la gran entrega, sacrificio y solidaridad, empezando por aquellos que día a día batallan contra la enfermedad. También la de los sectores que se encargan de garantizar el suministro de servicios y productos esenciales. Y me gustaría hacer una mención especial a los profesionales que nos están donando su arte para que no perdamos esas emociones, esa esencia, que todos debemos tener y cultivar.

--¿Qué enseñanza tenemos que extraer de lo que estamos pasando?

--Más que nunca, debemos visualizar la fortaleza de la unión. No hay rivales ni competidores, sino aliados. Y desde la administración pública tenemos que seguir colaborando y coordinando el ejemplo de nuestra sociedad.

--¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el Estado de Alarma?

--Desde la cultura, un sector que necesita nuestro apoyo, estamos reinventando. Ha sido muy duro tener que suspender eventos culturales, pero ahora vivimos con la ilusión de subir el telón con grandes sueños hechos realidad. Desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) estamos inmersos en el plan de choque que servirá para afrontar la desescalada y la recuperación de la actividad empresarial y el empleo en Córdoba. Trabajamos también en nuevas líneas de ayudas para autónomos y empresas y mantenemos contactos con empresas y colectivos, para ver en qué y cómo podemos ser más útiles.

--¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y privada para remontar la situación?

--La cooperación entre ambas no solo es necesaria: es la única vía para salir adelante. Las empresas son las que generan empleo y desarrollo económico y social. El Ayuntamiento debe ser la institución que las entienda y se dirija a ellas para dar respuesta a sus necesidades, sean del sector que sean. Debemos darles apoyo a través de ayudas, espacios para la actividad o mediante la creación de un entorno atractivo y seguro para invertir.