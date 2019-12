-El ‘gobierno del cambio’ ha cumplido un año, ¿qué balance hace?

-El sello del Gobierno ha sido tener las puertas abiertas, escuchar a la gente, testar lo que nos cuenta y aplicar políticas que activen la economía. Ha habido un cambio profundo en Andalucía. Subrayo la cercanía que tienen los delegados con la gente, con las asociaciones y agentes sociales. El balance es positivo a nivel personal, y a nivel de calle estamos logrando algo que la gente demandaba. Antes, se veía a la Junta como un ente abstracto, ahora la gente ve esta administración como un ayuntamiento, cercano y capaz de solucionar problemas.

-¿El ritmo del cambio está siendo más lento de lo esperado?

-Depende del punto de vista que se mire. Si lo mira alguien que venga de la empresa privada, lo verá lento; si es un ciudadano particular con un problema que no termina de solucionarse, será mejorable; pero desde el punto de vista de los que estamos dentro, te das cuenta que hemos cambiado muchas cosas, aunque quedan otras muchas todavía. Las inercias de trabajo no se cambian en diez meses.

-¿Dónde cree que ha notado Córdoba el cambio?

-Si entramos en materias, por ejemplo, en Cultura y Turismo, con un ejemplo claro: Medina Azahara y la rehabilitación del Salón Rico, donde hemos desatascado un proyecto que llevaba bloqueado 8 años. En el 2020, con todo lo presupuestado, Medina Azahara se va a llevar más de 1 millón de euros de inversión.

-Una tónica general de estos 365 días ha sido la solidez del pacto con Cs y Vox.

-El cogobierno era una fórmula que estaba por ver, y en ese sentido, la colaboración y el sentido de equipo han sido excelentes. No ha habido ningún problema y las delegaciones están trabajando a un ritmo que supera cualquier otro momento de la Junta.

-En el plano político, la mayor crítica que han recibido es haberse apoyado en Vox y de blanquear a la extrema derecha.

-Cualquier observador objetivo puede decir claramente que las políticas de PP y Cs no han tenido ningún síntoma ni de lejos de poder ser valoradas de extremaderecha. Las 17 medidas que firmamos con Vox eran 17 medidas razonables que podía haber firmado cualquier partido. Se han aprobado este año tres presupuestos, algo que no ha ocurrido en ninguna otra administración, y en ellos ninguna medida ha ido en contra de nadie sino a favor de todos. Son los presupuestos, tanto los del 2019 como del 2020, más sociales que se han aprobado en Andalucía. Invito a marcar con una cruz aquellas partidas que supuestamente son de extrema derecha en los presupuestos. Nadie puede decir que hemos blanqueado ninguna marca.

-Precisamente, la semana que viene se aprueban los presupuestos del 2020. ¿Qué incluyen para Córdoba?

-Proyectos importantes que nos dotan de infraestructuras básicas como las estaciones depuradoras (EDAR) o proyectos como el trasvase de La Colada y Sierra Boyera, que también llevaba paralizado diez años, entre otras cosas.

-Prometieron una bajada de impuestos masiva, que ha sido más tímida de lo esperado por sus votantes y que la oposición dice que solo beneficia a los ricos.

-Se anunció lo que se está haciendo: una bajada de impuestos progresiva. En el 2019 se produjo la práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, se rebajó el tramo autonómico del IRPF y hubo rebaja en el impuesto de actos jurídicos documentados. En el 2020 hemos vuelto a bajar los dos últimos y en el 2021 volveremos a ver rebajas paulatinas. Evidentemente, los impuestos no se pueden bajar de un día para otro. La bajada de impuestos ha llegado al 45,5% de los cordobeses, 334.000 personas, ¡ya quisiéramos que el 45,5% fuera rico!

Antonio Repullo, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ

-La Consejería de Salud ha estado muy movida, desde la listeriosis al cese del gerente del SAS, pasando por las protestas de los sindicatos. ¿Cómo ve la gestión de Jesús Aguirre al frente de la sanidad andaluza?

-No tengo nada más que palabras para felicitar al consejero Aguirre por su magnífica gestión. Partiendo de criterios objetivos, hay que recordar lo que se encontró en la consejería cuando llegó: medio millón de personas con una enfermedad que ni siquiera estaban en las listas de espera, sino en un cajón. Y hablamos de una consejería que se supone que era la estrella del Gobierno anterior. Se estableció un plan de choque que redujo esa lista a una espera de 42 días, y se ha tratado a un 40,7% más de pacientes diana que en el 2018. Eso se ha hecho gracias a que se ha contratado a 368 trabajadores en el SAS, un 3,7% más que en el 2018. La actividad que ha desarrollado el consejero ha sido muy importante y han entrado en presupuestos proyectos hasta ahora paralizados como el búnker de Reina Sofía, la redacción del proyecto de la UCI pediátrica, la modernización integral del Reina Sofía, la puesta en marcha del centro de la avenida de América, el de Montoro, Villanueva, Palma del Río o del área de Lucena. Por algunos de estos proyectos ya nadie preguntaba, porque la gente se había cansado de pedirlos sin éxito.

-¿En qué posición deja al PSOE-A y a su líder la sentencia de los ERE?

-No quiero hacer leña del árbol caído, pero da cierta pena que en Andalucía haya pasado lo que ha pasado. Ahora que miremos cada euro, que nos cuenten que cerca de 800 millones de euros para el paro se han destinado a alimentar a un partido político o al beneficio de una formación para mantenerse en el gobierno, da pena. Ahora más que nunca, los ciudadanos deben estar contentos de que en la Junta haya otras siglas, otro talante y mentalidad.

-¿Saben cómo afrontar el futuro de ‘la administración paralela’, que tanto atacaron en la oposición?

-En el 2020 se conocerá el resultado de la auditoría a tal efecto y se van a cerrar 19 entidades. Es la primera vez que un Gobierno autonómico encarga una auditoría externa para autocontrolarse y ver qué funciona y qué no. Eso vuelve a ser un ejercicio de transparencia para que no pasen las cosas que estaban pasando en la Junta de Andalucía.

-¿Qué pasos se han dado para la creación de los 600.000 empleos que prometieron en campaña?

-Eso es un objetivo, aunque sabemos que la administración no crea empleo. Lo que sí podemos es ir de la mano de los empresarios para saber dónde están los nichos de mercado o cuáles son sus necesidades. Nos estamos encontrando muchas empresas que nos demandan personal cualificado para contratar. Por eso, la formación para los desempleados va a cambiar radicalmente y se va a hacer una apuesta por los ciclos formativos, con 9 nuevos ciclos, y la FP dual, con 15 nuevas ofertas. Ya no va a consistir en subvencionar a empresas para que den formación, ahora se va a licitar públicamente y van a ser los empresarios los que digan cuál es la formación que necesitan desde la empresa.

-Cuando llegaron a esta casa, los funcionarios estaban entre expectantes y temerosos. ¿Cuál es el clima que hay ahora?

-El clima es muy bueno. Había cierta incertidumbre entre los funcionarios que vivían por primera vez un cambio de estas dimensiones, pero la normalidad es ahora la nota dominante. Nos hemos encontrado con gente con mucha ilusión y con funcionarios deseosos de que llegaran aires nuevos para poder rentabilizar mejor su trabajo. Gente infrautilizada que tenía ganas de aportar. Estamos escuchándolos a todos y aprendiendo mucho de ellos.

-¿Este proyecto es un proyecto para más de una legislatura?

-Estoy absolutamente convencido de que esto va para largo.

-Sus socios de Cs están regular, electoralmente hablando.

-El pueblo es soberano, pero habrá que esperar a que haya elecciones y ver ese resultado. Dentro de 3 años, la sociedad andaluza va a valorar muy positivamente cuál ha sido el paso de este cogobierno por la Junta.

-¿Cree que la figura del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha salido reforzada en este año? Antes del 2-D tenía críticos dentro del propio partido.

-La actividad que está desarrollando el presidente es excelente y si había alguien al que le cabían dudas de si iba a ser un presidente potente en estos meses ha despejado la duda de cualquiera: de los que lo querían más y de los que lo querían menos.

-Les acusan de estar desmantelando las políticas sociales.

-En las políticas de dependencia, nos encontramos un agujero enorme de 6.620 cordobeses pendientes del plan individual de atención y 4.600 que no estaban contabilizados. Eso se ha agilizado aumentando el presupuesto en 77 millones y sobre todo el personal. No es fácil, pero hemos incorporado a 1.775 dependientes, con 28.000 prestaciones. En ayuda a domicilio, en Córdoba capital se han pagado 7 millones de euros, frente a los 5 millones del 2018. Es decir, que se están haciendo cosas para evitar lo que pasaba antes: que más de 2.800 cordobeses murieran desde el 2016 sin recibir ni siquiera atención de la Junta. Una cosa es que este sea un tema complejo y otra es que estuviera deshumanizado. Estamos intentando paliar las deficiencias de la dependencia, llegar al 100% es complicado, pero estamos tratando de humanizar el trato con aquellos que tienen necesidades. Lo que sorprende es que nos acusen de querer desmantelar este sistema quienes tenían a gente esperando una operación que no estaba ni en lista de espera o con gente que reclamaba la ayuda a la dependencia que ni figuraba. Otro ejemplo: en el plan de zonas desfavorecidas de Moreras, Palmeras y Sector Sur el anterior gobierno dejó de invertir 1 millón de euros. En suma, la política social del PSOE eran anuncios que no se gastaban. Hemos pasado de presupuestos ficticios a presupuestos reales. Si decimos que ahora vamos a gastar 5 millones en esas zonas, es que los vamos a gastar.

Antonio Repullo, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ

-Denunciaron que las ayudas a jóvenes agricultores llevaban sin pagarse desde el 2015. ¿Qué han hecho en esta materia?

-En agricultura se han simplificado trámites, porque no se pueden esperar 3 años para cobrar una subvención, y se ha adelantado la PAC por el problema de la sequía. Se han desbloqueado 78 proyectos para la innovación de empresas agroalimentarias y se ha hecho una apuesta clara por los agricultores jóvenes, al pasar de dedicar 45 millones a 75 millones. En Córdoba se beneficiarán de las ayudas 240 jóvenes.

-¿Han hecho ustedes algo mal?

-Seguro.

-¿Había algo que funcionara?

-Desde el primer día he dicho que todo lo que estaba bien íbamos a intentar hacerlo mejor. El funcionamiento ordinario se realizaba de una manera correcta. Pero tenemos ejemplos de lo malo, como la sanidad o la educación, que eran la bandera del anterior equipo del gobierno. Las banderas que más enarbolaba el PSOE eran las que peor funcionaban. Daba la sensación de que a algunos no les dolía esto, les dolerían otras cosas, a la vista de algunas sentencias, pero gestionar las realidades que mejoran la vida de la gente parece que no.