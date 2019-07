Los grupos difieren sobre quiénes deberán votar en las empresas

Los grupos municipales mostraron ayer sus primeras diferencias en un tema que se está debatiendo, la composición de los consejos rectores de los organismos autónomos y de los consejos de administración de las empresas municipales. Las discrepancias están en quiénes deberán votar en los consejos de las empresas municipales, ya que se baraja que ni CCOO ni UGT ni el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) lo hagan. Del tema se habló en la junta de portavoces de ayer previa al pleno del día 16 y tras ella ya hubo pronunciamientos. El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, insistió en que no hay ninguna propuesta cerrada y en que ni siquiera está descartado que continúen sindicatos y CMC como en el anterior mandato. Sí reconoció que hizo una propuesta y que está a la espera de respuesta.

La primera en pronunciarse públicamente fue la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que en la presentación de la moción que llevará su grupo al pleno ya avisó de que este tema «va a dar que hablar». «Entendemos que los representantes de los cordobeses son los grupos políticos, por tanto, si están sindicatos y movimiento ciudadano, no podemos estar nosotros», de ahí que la solución que ve es un cambio de estatutos. En la misma línea se pronunció después la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, que aseguró que deben valorar la propuesta pero que considera que «los partidos debemos estar todos» y que lo que hay que promover es una modificación de estatutos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, defendió que se mantenga el modelo utilizado durante el anterior mandato, a menos que tanto el CMC como UGT y CCOO prefieran no estar. Pero si eso no es así, Ambrosio aseguró que no aceptará un planteamiento diferente al modelo anterior. Los grupos tienen hasta mitad de la semana que viene para valorar la propuesta.

En el primer pleno del mandato después del organizativo de la semana pasada se retomará el debate sobre el cambio de nombre de calles con dos mociones sobre memoria histórica de contenido opuesto, una de Vox, que busca la derogación de la Ley de Memoria Democrática, y otra que lleva IU para exigir que el gobierno local la cumpla. A través de su propuesta, IU quiere pedir que se queden las cosas como están, es decir, que el gobierno local mantenga las denominaciones de Foro Romano, la avenida del Flamenco y la plaza de los Derechos Humanos (Cruz Conde, Vallellano y Cañero). Por su parte, Vox pretende que el Pleno acuerde exigir a la Junta que agilice los trámites para la derogación de la Ley de Memoria Democrática e instarla a intensificar los trabajos de redacción de la Ley de Concordia. Solo con la derogación, y según Paula Badanelli, «podrían anularse los acuerdos que se han tomado bajo su amparo» y que han permitido la sustitución de las denominaciones consideradas franquistas.

Además de una declaración en apoyo de la plantilla de ABB, que parte de mociones del PSOE e IU, Ciudadanos presentará una propuesta para fomentar el emprendimiento y promover la primera feria del emprendedor. Su portavoz, Isabel Albás, afirmó que con esta iniciativa quieren promocionar Córdoba como «nicho de emprendedores».