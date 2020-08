El Grupo Social ONCE garantiza la inversión social y el empleo en Córdoba para el próximo año

Los buenos resultados económicos obtenidos por el Grupo Social ONCE durante el pasado ejercicio garantizarán la inversión social y el empleo en Córdoba a lo largo de este año, según ha explicado esta mañana en rueda de prensa el el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez

Martínez, que ha presentado el Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE, que integran ONCE, Fundación ONCE e Ilunion junto a la directora de la Organización en Córdoba, Carmen Aguilera y el consejero territorial, Francisco Valderas, ha señalado que 2019 ha sido un ejercicio "con excelentes resultados económicos y de prestaciones sociales" ya que han tenido unos ingresos por venta de productos de lotería en Córdoba de 48,14 millones de euros, lo que representa un incremento de 6,34% respecto del año anterior.

Estos resultados, en palabras de Martínez, que la plantilla del grupo social "está integra" después de la reincorporación por los ERTES y que "nuestro compromiso es no solo seguir así" sino "seguir generando empleo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, donde vamos a ver que desgraciadamente se pierden empleos" por el covid-19 "y el retroceso económico que estamos sufriendo en el país".

El delegado territorial de ONCE ha destacado que ese impulso es "nuestro compromiso firme con la sociedad, con nuestros trabajadores, con el resto de trabajadores que han conseguido un empleo gracias a la ONCE, aunque no trabajen con nosotros".

Ene este sentido, Cristóbal Martínez ha explicado que el Grupo Social ONCE impulsó en 2019 la creación de 175 nuevos puestos de trabajo en Córdoba, de los que un 95 por ciento tienen discapacidad y un 43 por ciento son mujeres.

Mientras, la plantilla de la red de ventas en Córdoba asciende a 412 vendedores , todos ellos con discapacidad, y el total de trabajadores en la provincia es de 887, de los que un 58% tienen algún tipo de discapacidad y un 42% son mujeres.

El total de ventas de la ONCE en la provincia de Córdoba representan el 7,10% del conjunto de ventas de en Andalucía, que el año pasado sumaron 678,16 millones de euros, y a lo largo de 2019 repartieron 26,51 millones de euros en premios en la provincia.

Por su parte la directora de la Organización en Córdoba, Carmen Aguilera, ha señalado que se sienten "orgullosos" del balance que han presentado hoy porque es el resultado del "enorme esfuerzo"que han realizado todos los trabajadores que "ha permitido cerrar un 2019 en condiciones de solvencia para nuestra organización con resultados positivos en todos los parámetros".