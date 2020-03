La gripe ha afectado ya a 15.000 cordobeses en la actual campaña

La temporada de gripe aún no ha terminado en Córdoba, pero se puede decir que las semanas más críticas ya pasaron. El pico (máximo número de casos) se registró la primera semana de febrero, con 473,53 afectados por cada 100.000 habitantes, y actualmente la tasa no llega en Córdoba a los 50 casos de gripe por 100.000 habitantes. Según la Consejería de Salud y Familias, en lo que va de temporada, han pasado la gripe unos 15.000 cordobeses (de los que 3.000 lo hicieron la primera semana de febrero). La tasa acumulada de población afectada se acerca actualmente a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. La acumulación de enfermos de gripe de esta temporada, aunque aún no se ha cerrado, está siendo alta. Sin embargo, no será la cifra más elevada de los últimos años, según fuentes sanitarias. Al cierre de la campaña 2017/2018, que fue una de las que ha acumulado más casos de gripe de las últimas temporadas en Córdoba, se constató que más de 23.000 cordobeses habían padecido la afección.

En cuanto a las defunciones motivadas por este virus, si En España fueron más de 1.800 en el 2018, que son los últimos datos cerrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Córdoba fallecieron once personas. Mientras que en el 2017 fueron 8 en Córdoba; 7, en el 2016; 4, en el 2015; y 6, en el 2014. Además, por casos graves de gripe y neumonía, se producen alrededor de 300 hospitalizaciones anuales en Córdoba. La mortalidad asociada a la patología gripal es de un 18%, precisó la Junta.

El portavoz del Plan de Alta Frecuentación de Andalucía, el jefe de Medicina Interna del hospital Reina Sofía, José López Miranda, destacó que este año la Consejería de Salud y Familias ha centrado sus esfuerzos en incrementar la cobertura de población vacunada frente a la gripe. En lo que va de campaña un 58% de población mayor de 65 años se ha vacunado en Córdoba (la tercera provincia de Andalucía con mayor porcentaje) y en Andalucía se han administrado hasta la fecha 1.198.813 dosis, un 13% más que en la temporada anterior. Este año Salud amplió los grupos de población a los que va dirigida especialmente la vacunación, incluyendo menores de entre 6 y 24 meses de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación; a personas con trastornos de la coagulación y a personal de oficinas de farmacia. Asimismo, también se ha venido aconsejando la vacunación antigripal de todos los convivientes de las personas que tengan patologías crónicas o embarazadas.

López Miranda resaltó que siempre el objetivo es tratar de que el 100% de la población de riesgo se vacune frente a la gripe, por lo que, tras superarse en Andalucía el 50% de población vacunada, apostó por seguir trabajando desde el ámbito sanitario, con el apoyo de distintos sectores, entre ellos los medios de comunicación, para que siga creciendo la cobertura vacunal. Además, recordó la importancia de la vacunación antigripal para prevenir un 80% de las complicaciones causadas por este virus.

NEUMOCOCO / Esta semana, la Consejería de Salud publicó un informe, que recogía que más de un 25% de la población de más de 65 años, pacientes con más riesgo de enfermedad neumocócica, respiratoria o diabéticos ha recibido, con cargo a la sanidad pública andaluza, en los últimos siete meses la nueva vacuna neumocócica tetravalente ACWY. La neumonía es la primera causa de mortalidad por causa infecciosa en Andalucía. Origina unas 2.000 defunciones/año en la región, de las que cerca de 200 en Córdoba. En el 2018 hubo 178 muertes por esta enfermedad en Córdoba. López Miranda recalcó la importancia de esta nueva vacuna, que tiene un efecto protector que puede durar hasta ocho años.