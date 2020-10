Gregorio Porras: «La devolución de los créditos ICO va a ser un momento de inflexión»

-Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Todo el comercio de cercanía ha vivido un nuevo escenario de incertidumbre al que se ha enfrentado con los pocos recursos de los que dispone. En la etapa de confinamiento y cierre forzoso la mayoría de los pequeños comercios se vieron obligados a solicitar créditos ICO para poder subsistir durante los meses de cierre. Otros factores fueron la limitación de aforo durante las fases de desescalada; el incremento del gasto en materiales y productos de protección e higiene; un aumento del tiempo por servicio debido a los protocolos de desinfección y el aumento del gasto en materiales desechables en peluquería y estética.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Lo primero es la incertidumbre. Una peluquería tiene un caso de covid entre su equipo, por ejemplo, y por este motivo se ve obligada a realizar cuarentena y cerrar sus instalaciones durante 10 o 15 días, las ayudas económicas que tenemos para afrontar este cierre son ridículas y no cubren ni de lejos los gastos y pérdidas que ello supone. Los sobrecostes en materiales y la dificultad de subir precios en una situación como la que estamos viviendo, al final es el pequeño empresario quien asume esos costes reduciendo aún más sus escasos beneficios. El afrontar a primeros de año las devoluciones de los créditos ICO, creo que será un momento de inflexión que muchos pequeños comercios no podrán superar a no ser que la situación cambie o las políticas de cara a las pequeñas empresas mejoren.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Apoyar al comercio de cercanía y a los pequeños autónomos que son los que invierten y arriesgan su patrimonio para crear empresas y puestos de trabajo que son vitales en nuestra economía. Campañas que ayuden a redireccionar a los consumidores a los comercios de sus barrios. Medidas que ayuden no sólo a los nuevos emprendedores, también hay que ayudar a esos comercios que llevan años al frente de sus negocios y que ahora lo están pasando mal. Flexibilidad laboral. Ayudas a la contratación. La bajada del IVA al 10% para el Sector de la Peluquería y Estética, ya que como ellos mismos nos declararon en el confinamiento, como de primera necesidad.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-En una Ciudad como Córdoba es vital. Córdoba necesita mantener el comercio de cercanía para seguir generando puestos de trabajo y riqueza local, dinero que se mueve y se invierte en nuestra ciudad.

