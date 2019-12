Los grandes proyectos se encuentran en revisión

El primer año del nuevo Gobierno de la Junta ha tenido sus luces y sus sombras, con proyectos que avanzan y obras que se inician; iniciativas que han dado pasos aunque aún sin resultados visibles, y actuaciones en espera en las que se ha progresado poco o nada. Si hay algo que caracteriza a este primer ejercicio de PP y Ciudadanos en cuanto a infraestructuras es que los grandes proyectos, los largamente demandados, se encuentran en revisión. Entre ellos están la ronda Norte, la Autovía del Olivar, la variante de las Angosturas de Priego o la autovía de El Carpio-Torredonjimeno. La Junta, con esa revisión, ha transmitido su intención de reactivar esas carreteras que quedaron aparcadas con la crisis.

La Junta ha adjudicado el estudio de viabilidad del tramo de casi 4 kilómetros de la ronda Norte, el que va de la ronda de Poniente a Fuente de la Salud y que se unirá al que ejecuta el Ayuntamiento, que espera tener en un plazo de entre seis y ocho meses. Su intención es modificar el trazado para evitar que la ronda atraviese el parque de la Arruzafilla y reducir su desorbitado coste.

En revisión está la variante de las Angosturas, que la Junta prevé licitar en el 2020, momento en el que espera actualizar los tramos de Cabra-Doña Mencía y Navas de Selpillar-Lucena de la Autovía del Olivar. En el año 2020 quiere realizar también un estudio de viabilidad para la autovía de la A-306 de El Carpio a Torredonjimeno. La Junta prepara un nuevo plan de infraestructuras 2021-2027, el Pitma, que sustituirá al Pista, en el que incluirá también la variante norte de Pozoblanco. Todas esas iniciativas, aunque sin partidas millonarias, están presentes en los primeros presupuestos de la Junta de un ejercicio completo, el 2020. Sin embargo, nada se sabe de otros proyectos como la autovía de la A-431 o la variante de Villarrubia. Durante este tiempo, Fomento ha reactivado contratos para el mantenimiento y conservación de carreteras por valor de 19,5 millones de euros.

SANIDAD / En sanidad, en este primer año han abierto sus puertas en la capital dos centros de salud que provienen de la anterior legislatura, el de Huerta de la Reina y el de la avenida de América. Pero, sin duda, la actuación más importante ha sido la relativa al edificio de consultas externas del Materno-Infantil del hospital Reina Sofía, que ha salido a concurso, se ha adjudicado y cuyas obras han empezado en este primer año del nuevo Gobierno de PP y Cs. En la provincia, mientras prosiguen las obras del hospital de Palma, el de Lucena continúa en fase de proyecto, al igual que la reforma de la antigua Audiencia en la capital. En Lucena está pendiente también el concurso para la sede judicial, que la Junta pretende impulsar en el 2020.

En cultura destaca el paso dado en relación a Medina Azahara para continuar con la restauración del Salón Rico gracias al convenio firmado con World Monuments Fund. En este tiempo se ha creado el consejo de redacción, pero sigue a la espera el plan director que necesita el yacimiento. Como obra acabada -aunque iniciada en la etapa del PSOE-, y de la que ya se ha podido disfrutar, está la restauración del castillo de Belalcázar.

En paralelo a la continuación de las obras del colegio de Turruñuelos, que debía estar acabado para final de este año, la Junta ha licitado la construcción del instituto de Miralbaida.

En cuanto a la instalación de ascensores, además de reuniones con el Ayuntamiento sobre la materia y del compromiso de estudiar nuevas áreas de regeneración, en las que podrían entrar la Fuensanta y Santuario, se han convocado ayudas para la rehabilitación de 435 viviendas por 3,5 millones y pagado atrasos de subvenciones anteriores. Sin embargo, el área de rehabilitación de la Axerquía Norte, paralizada hace años al 30% de ejecución, continúa estancada.

A pesar de que no se trata de un proyecto, hay una actuación que puede tener incidencia en las 47.200 casas ilegales de la provincia, el decreto aprobado sobre parcelaciones. El decreto amplía el ámbito de aplicación del Asimilado al Fuera de Ordenación, que no legaliza pero permite la inscripción en el Registro y el acceso a los servicios básicos con condiciones, e introduce nuevas herramientas como los planes especiales. El problema es que las zonas protegidas e inundables, salvo excepciones, siguen sin poderse beneficiar, lo que deja fuera de su ámbito en la capital al entorno de Medina Azahara, del aeropuerto y la Sierra. Aun así, Junta y Ayuntamiento han anunciado comisiones para cada tipo de suelo para abordar la situación.

En logística, los avances afectan a la negociación con Urbanismo para vender parcelas en el parque logístico. Hace unos días el organismo municipal y la Agencia de Puertos de Andalucía anunciaban que, tras efectuar los cambios necesarios, en el 2020 estarán a disposición del mercado los primeros 40.000 metros.

Uno de los proyectos más esperados, sobre todo para impulsar el turismo de congresos, la segunda fase de la reforma del Palacio de Congresos, no se ha iniciado, aunque ha dado pasos y está a punto de recibir la licencia tras tener el visto bueno de Cultura. Queda que la Junta diga si la acometerá Tragsa, que se encargó de reanudar la primera fase y terminarla, o licitará la obra, cuestión clave para el plazo de ejecución.

EN ESPERA / Pendiente continúa la licitación de la segunda fase de la ronda del Marrubial, la que dotará de dos carriles más a la avenida, para la que la Junta espera que Urbanismo concluya con las expropiaciones de los terrenos. Desde que hace un año se inauguraron los 3,2 kilómetros de carriles bici no se ha avanzado en ni uno más y la Junta ha avisado ya de que no podrá acometer más urbanos. Asignatura pendiente, aunque no de su responsabilidad en exclusiva, sigue siendo la extensión del tren cercanías a la provincia. Y aunque ha anunciado su intención de impulsar Rabanales 21, no ha adoptado decisiones concretas sobre la capitalización de deuda o la dación en pago con solares.