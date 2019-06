Gran parte de la inversión de la Junta en Córdoba este año será para agricultura

Gran parte de la inversión que hará la Junta en Córdoba en lo que queda de año será para agricultura. Y poco más. El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al presupuesto del 2019, el primero del cogobierno del PP y Ciudadanos. Después de varios años en los que era imposible conocer las partidas concretas de los proyectos, el documento vuelve a estar provincializado, aunque no del todo, hecho que hay que tener en cuenta para realizar la comparativa con otras provincias. Analizando solo el anexo de inversiones, Córdoba dispondrá de 118 millones de los 1.138 que están distribuidos con nombre y apellidos a lo largo del territorio andaluz. En estos primeros presupuestos, la Junta solo ha logrado provincializar el 30% de la inversión (que asciende a 3.700 millones en toda la región) y su idea es ir aumentando ese porcentaje en siguientes documentos.

Esos 118 millones colocan a Córdoba en el penúltimo lugar de Andalucía por volumen de inversión, detrás de Cádiz, con 212 millones; Sevilla, con 170; Málaga, con 153,1; Jaén, con 131,7; Granada, con 130,7; y Almería, con 125,2. Detrás de Córdoba solo aparece Huelva, con 96,6 millones. Al margen de esas cantidades hay otras que no se pueden desglosar porque son compartidas por varias provincias. Aunque los partidos irán realizando sus valoraciones a lo largo de estos días, el PSOE ya calificaba ayer estas cuentas como una «pantomima» y aseguraba que la presión fiscal subirá.

Las partidas incluidas en distintos programas relacionados con la agricultura ascienden a 59 millones. Por un lado, hay 23 repartidos entre actuaciones como la modernización de explotaciones agrarias del olivar (4 millones), la incorporación de jóvenes al campo (7,7) y la modernización de explotaciones agrarias en general (10,6). Además, hay 11,5 millones para la transformación y comercialización de productos agrícolas (6,4 millones) y para el sector oleícola (5 millones). Por último, aparecen 24,5 millones para agricultura y ganadería ecológica y para el olivar.

Como cantidades voluminosas sobresalen las dedicadas a depuradoras, que suman 29,1 millones en programas como el de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y prevención de riesgos hidráulicos (1,9 millones) y el de depuración en obras de interés de la comunidad autónoma (22,9). Al igual que en las cuentas del año 2018, hay 2 millones para la restauración de la comarca minera del Guadiato.

En cuanto a proyectos, hay 185.803 euros para la nueva sede judicial de Lucena, que se completa con otra de 146.458 para mejorar otras; y de 5,1 millones para centros sanitarios, repartidos entre 4,5 para nuevos y 589.068 para antiguos. El anexo de inversiones no especifica el destino de ese dinero, pero Salud precisó ayer que hay 830.134 euros para las obras del nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil del Reina Sofía, licitado en enero por 9,5 millones y pendiente de adjudicar; 55.147 euros para la redacción del proyecto de la nueva UCI pediátrica; 635.277 euros para el hospital de Lucena; y 46.972 y 178.570 para los centros de Alcolea y Montoro.

SIN CONCRETAR / De los proyectos que se esperaban, no aparece reflejada cantidad para la segunda fase del Palacio de Congresos. Sin embargo, las cuentas sí contemplan «la puesta en marcha de las obras». Además, en las cantidades no provincializadas hay 2 millones para obras en palacios de congresos. Tampoco se detectan cifras específicas para la Autovía del Olivar, aunque fuentes del PP aseguran que esta infraestructura está presente en las partidas pluriprovinciales, que se irán concretando. La segunda fase de la ronda del Marrubial no está recogida con nombre y apellidos, aunque las mismas fuentes aseguran que está en las actuaciones no provincializadas de carriles bici. La variante de Pozoblanco tampoco está reflejada, pero, estas fuentes indican que sí habrá partida para la misma, así como para la de las Angosturas de Priego, aunque aún por concretar.