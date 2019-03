Ambrosio presenta un plan de genéro para hacer de Cordoba "una ciudad de igualdad"

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y la concejala de Ganemos Córdoba, Vicky López, han presentado hoy el 2º Plan Transversal de Género del Ayuntamiento, un documento que se presentará mañana en el Pleno para su aprobación y que el pasado viernes fue trasladado a los grupos municipales en la Comisión de Presidencia. Dicho plan, que viene a sustituir al que estuvo vigente desde 2011-2013 (con el PP en el gobierno municipal), pretende hacer de Córdoba una ciudad “de igualdad, inclusiva y feminista”, según ha indicado López, representante de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de las Mujeres.

El texto consta de 140 medidas que responden “al compromiso de este gobierno con la igualdad de género en mayúsculas, ya que entendemos que debe ser el eje transversal de la actividad municipal y de la política local”, ha afirmado la alcaldesa, quien se ha mostrado especialmente satisfecha de que este plan haya cogido forma después de un largo proceso participativo. El periodo de vigencia del documento es 2019-2022. No hay que olvidar que las elecciones municipales se celebran el 26 de mayo, por lo que el grueso del plan, de aprobarse mañana en el Pleno, se desarrollaría con otro equipo de gobierno a la cabeza del Ayuntamiento, sea del mismo color político que el actual o distinto.

Ambrosio ha asegurado que en los presupuestos que tienen previsto sacar adelante “en los primeros días de abril” ya irá consignada una partida de 300.000 euros en el Área de Presidencia para el desarrollo de las primeras medidas a adoptar, que aún habría que concretarlas pero que irían en la línea de hacer de Córdoba una ciudad libre de violencia machista y fomentar la sensibilización de la sociedad para que no se tolere ningún caso de maltrato. La alcaldesa ha manifestado que iniciativas como esta son precisas “para superar la discriminación diaria y para construir una igualdad efectiva”.

Para el desarrollo del plan se han tenido en cuenta cuatro horizontes que pasan por “una mejor gestión municipal, por la lucha contra la violencia machista y por la consecución de una ciudad más inclusiva en la igualdad y una cuidadora”, ha indicado Ambrosio, quien ha reconocido que aunque “se ha avanzado mucho este mandato, no está todo hecho”. Así, ha apuntado que queda mucho camino por recorrer en materia de visibilización de las mujeres en cargos de responsabilidad, también en el Ayuntamiento.

Vicky López, por su parte, ha resaltado que este plan transversal era una de las 51 medidas que se incluían en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE para que Isabel Ambrosio tomara las riendas del Ayuntamiento de la capital. La concejala de Ganemos ha anotado que el desarrollo del documento recoge una evaluación anual, tanto interna como externa, para medir el impacto de género en el Ayuntamiento y en la ciudad, “porque si no se evalúa, no se mejora”. La alcaldesa ha mostrado su confianza en que el plan salga adelante con la unanimidad de los grupos municipales, algo que a día de hoy no se prevé dado que el PP ya anunciado que se va a abstener en la votación.

Críticas del PP

El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, ha lamentado que durante todo el mandato el equipo de gobierno “no ha hecho nada por la transversalidad y ahora quiere aprobarlo con prisas por motivos electorales”. Según Fuentes, la alcaldesa “no ha pensado en la mujer en estos años”, por lo que entiende que este documento “es una tomadura de pelo y un fiasco, porque no van a poder hacer nada”. Fuentes se ha referido así al escaso margen que tiene el Ayuntamiento para desarrollar actuaciones desde que se apruebe el presupuesto en abril, según las previsiones de Ambrosio, y las elecciones de mayo.

A juicio de Fuentes, tendría que haberse evaluado el I Plan Transversal de Género “para ver qué se ha hecho, que se ha realizado bien y qué mal, y a partir de ahí actuar”. El viceportavoz del Grupo Popular ha reiterado que “no lo han hecho porque no les importa la igualdad y todo responde a motivos electorales”.