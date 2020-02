El gobierno local tratará de llegar a un acuerdo con los vecinos sobre la  música en la cruces

El gobierno local tratará de llegar a un acuerdo con los vecinos sobre la música en las cruces. La delegada municipal de Promoción, Marián Aguilar, se ha reunido este miércoles con la presidenta del consejo de distrito Centro, Juana Pérez Girón, que, a su vez, está al frente de la asociación de vecinos de la Axerquía. En la reunión la concejala se ha mostrado dispuesta a “abrir el diálogo” de nuevo con los vecinos y a “buscar un punto de encuentro” que satisfaga a unos y a otros. Aguilar no ha concretado si esa negociación se traducirá en una modificación de las bases del concurso de este año, aprobadas ya por la junta de gobierno local y publicadas en el BOP, para que la música vuelva a cortarse el sábado y el domingo un rato por la tarde, pero se ha mostrado convencida de que “habrá puntos de encuentro”.

Según las fuentes consultadas, la medida de dejar la música de forma ininterrumpida el sábado hasta las 2.00 y el domingo hasta las 19.00 horas se había adoptado tras hablarlo previamente con el Consejo del Movimiento Ciudadano y con la Federación Al-Zahara, que no se oponían si se bajaba el volumen, pero de ella no tenía conocimiento el consejo de distrito Centro.

Juana Pérez Girón señala que “la mayoría de las cruces están en el casco histórico”, por lo que considera fundamental que se dé marcha atrás y vuelve a exigir la interrupción de la música durante el sábado y el domingo. Pérez Girón no es partidaria, por tanto, de dejar las bases como están para hacer los cambios el año que viene. En caso de no lograr la modificación, no descarta emprender otras acciones. De hecho, ya hay asociaciones, como San Lorenzo Existe, que han registrado en la mañana del miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz por el exceso de ruido en el casco histórico, a la que se han sumado a primera hora de esta noche más colectivos. En total son ya quince las asociaciones que han acudido al Defensor del Pueblo, que son las que suscribieron el escrito de queja que hicieron público ayer.

Otra de las peticiones que hace Pérez Girón al gobierno local, y de cara a ediciones futuras del concurso, es que se den más puntos a las cruces que no pongan barra.