El gobierno local se plantea desmontar y retirar el avión cultural del Balcón del Guadalquivir. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, durante su comparecencia delante de la Pérgola para denunciar su situación y anunciar un cambio de uso, se ha referido a otras instalaciones cerradas, como las de los quioscos del Vial Norte, que considera que "hay que desbloquear", y al DC-7 que el gobierno local de IU y PSOE trasladó en el 2011, antes de las elecciones municipales, del aeropuerto al Balcón del Guadalquivir. Fuentes considera que hay que actuar porque "no se le está dando uso" y "hay que darle una solución y ver cómo se replantea eso". A su juicio, "ocupa un espacio y es más la gente que tiene en contra que a favor".

Fuentes no se ha atrevido a dar fecha para ese desmontaje. El concejal reconoce que llevarse el avión de allí "es complejo" y tiene un elevado coste. "No quiero decir una cosa que no pueda cumplir, pero creo que el avión tiene sus días contados, otra cosa es en qué tiempo".

En abril pasado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ya se mostró partidario de retirar el avión si no se le daba uso.

En la primera comisión de licencias del mandato pasado, que fue a primeros de septiembre del 2015, Urbanismo denegó el permiso de actividad y obra para el centro polivalente de uso recreativo y de ocio previsto en el entorno del avión, que era el proyecto adjudicado por la Junta de Gobierno Local en octubre del 2012, durante el mandato del PP, a la sociedad Balcón de Córdoba. En el 2018, los promotores retomaron el proyecto cultural y plantearon una nueva iniciativa.