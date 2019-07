El gobierno local, obligado a destinar un millón de euros no gastados de los fondos sostenibles a pagar deuda

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha dado a conocer esta mañana algunos de los puntos que irán al Pleno mañana, entre ellos, uno que afecta a los fondos financieramente sostenibles (IFS). Torrico ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido de que dar de baja del presupuesto un reconocimiento de crédito por valor de más de un millón de euros de proyectos de los fondos IFS que no se han ejecutado.

Torrico ha asegurado que se trata de una "baja del reconocimiento, es decir, la devolución entre comillas, porque no se produce la devolución como tal, pero sí la baja de créditos de más de un millón de euros por los fondos IFS que no se han gestionado durante el 2017". Torrico ha añadido que esos "remanentes se incorporaron en el 2018 y hemos visto cómo, lamentablemente, el gobierno anterior no ha sido capaz de llevarlos a cabo y de ponerlos en fase de reconocimiento de obligación" por lo que "tendremos que dar de baja a esa partida", que asciende a 1.161.448 euros". Los IFS son los fondos obtenidos del superávit de ejercicios anteriores.

Lo que aprobará el Pleno es modificar el presupuesto del 2019 con un suplemento de crédito que irá destinado a amortizar deuda por importe de 1,1 millones. Esto significa que la cuantía económica que no se empleó en los proyectos previstos irá ahora a pagar deuda. Parte del dinero proviene de los fondos IFS del 2017, 175.169 euros, y otra parte de los del 2018, 986.278 euros. Dentro de esta última cantidad hay 933.889 euros en Educación, que, según las fuentes consultadas, corresponden a la climatización de colegios. En este sentido, el gobierno local deberá proveer fondos para sufragar los proyectos previstos con ese dinero al no poder usar ya los financieramente sostenibles.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha manifestado que no entiende "cómo el anterior gobierno no aprovechaba estos recursos de esos fondos". Su impresión es que "el anterior gobierno no quería apostar por Córdoba". Albás ha asegurado que están trabajando "de forma incansable para que estos fondos brillen".

El PSOE, por su parte, resta importancia a lo sucedido y asegura que está analizando el expediente para ver que ha ocurrido. En cualquier caso, ha garantizado que el dinero no se pierde, sino que va dirigido a amortizar deuda.

El Pleno deberá aprobar también una modificación presupuestaria por valor de 250.000 euros, mediante una transferencia de crédito, para la organización del Concurso de Arte Flamenco, ya que el actual equipo de gobierno, y según Torrico, "no se ha encontrado nada de nada para la celebración" del certamen. A esto se suma otra transferencia más de una partida de 60.000 euros para iniciar el proceso "para hacer realidad uno de los compromisos que firmamos" PP y Cs para agilizar las licencias, "la implementación electrónica en los procedimientos de licencias urbanísticas y autorizaciones".