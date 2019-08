El gobierno local no prevé peatonalizar ninguna calle en Córdoba de momento

El gobierno municipal no prevé peatonalizar ninguna calle en Córdoba de momento. Así lo ha confirmado el concejal de Movilildad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, a preguntas de la prensa y en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará en Córdoba del 16 al 22 de septiembre. El edil del PP ha indicado que el equipo de gobierno "no baraja" en la actualidad la peatonalización de vías, como Ronda de los Tejares o barrios como Ciudad Jardín, cuyo tráfico planteó restringir, no sin polémica, el anterior gobierno de PSOE e IU. Aunque no se ha referido expresamente a ninguno de los planes del mandato anterior en esta materia de movilidad, Miguel Ángel Torrico ha asegurado que "ahora mismo" el actual gobierno local no contempla "ninguna peatonzalizacion de ningún espacio abierto al tráfico" y que si hubiese alguna noticia en este sentido se comunicará "en su momento".

Así las cosas, los actuales responsables del tráfico en Córdoba dejan en el aire los planes que PSOE --que tenía la responsabilidad de este área en el anterior mandato-- e IU tenían para Ciudad Jardín. Cabe recordar que díchas planes pasaban por la peatonalización de parte de la calle Antonio Maura, Alcalde Sanz Noguer y de las plazas de Costa Sol y la Palmera. En torno a esta iniciativa que trató de impulsar el anterior gobierno local se concentraron colectivos a favor de la misma, como el centro comercial abierto y Comercio Córdoba, y en contra. De hecho, se conformó una plataforma vecinal, Plataforma No a la Peatonalización de Ciudad Jardín, que recogió firmas para paralizar los planes de peatonalización de esta barriada. Por su parte, el consejo de distrito Poniente Sur se pronunció apoyando la idea de peatonalización pero exigiendo más concreción, un proyecto integral con fases y plazos y la priorización de otras medidas como que las plazas de aparcamiento de Gran Vía Parque sean en batería, que vuelva la línea de autobuses 7 a la avenida de Guerrita y que los estacionamientos de la plaza de toros sean en rotación.

El PP nunca estuvo a favor de la peatonalización de Ciudad Jardín y apostó por un plan integral para el barrio, frente a la postura del gobierno municipal que «lo condena a una muerte lenta», según afirmó en su momento el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento y hoy alcalde, José María Bellido. Para el regidor cordobés la peatonalización de Antonio Maura era «una anécdota», que no solucionaba los problemas históricos del barrio como la falta de aparcamientos o el deterioro de las aceras.