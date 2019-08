El gobierno local no aclara la situación del gerente del Imgema

El gobierno local no aclaró ayer en calidad de qué una persona se presentó hace días en el Imgema como gerente, ocupando incluso un despacho, según denunció CCOO el miércoles, a pesar de existir un procedimiento selectivo abierto y en concurrencia competitiva para designar a dicho cargo directivo. El sindicato denunció, además, que la persona que se hacía pasar por gerente es uno de los 30 aspirantes al puesto en ese proceso selectivo, que concluye precisamente hoy.

La concejala popular y presidenta del Jardín Botánico, Laura Ruiz, no aclaró esta circunstancia, pero sí defendió ayer «la total transparencia» del proceso selectivo y descartó «cualquier anomalía» denunciada por el sindicato. Además dijo que, en ausencia de gerente, sus labores las asume el responsable de recursos humanos del propio instituto, «una situación perfectamente conocida por los trabajadores del Imgema».

Laura Ruiz dio respuesta por la tarde y a través de un comunicado a las críticas de PSOE e IU, que pidieron por la mañana su dimisión. También habló ayer sobre este asunto el alcalde accidental, Salvador Fuentes, para quien la persona que habría acudido al Imgema como gerente no lo habría hecho «de mala fe», sino con «un exceso de vocación», y que, en cualquier caso, no habría tomado ninguna decisión.

Por su parte, el concejal socialista José Antonio Romero pidió a Laura Ruiz que dimitiera «por dignidad», mientras que a la persona que «hace las veces de gerente» y «da órdenes a la plantilla» le pidió que se retirase «si tiene pudor» del proceso selectivo. Si ninguno de estos extremos se producen, el edil del PSOE considera que debería ser el alcalde, José María Bellido (PP), quien cesase a Laura Ruiz.

En este sentido, los socialistas piden que se convoque el consejo rector del Imgema y exigen al alcalde que aclare si esa persona va a ser elegido gerente del Jardín Botánico «saltándose a piola» el proceso selectivo, o si Bellido va a hacer «lo mismo que ha hecho Juanma Moreno Bonilla con su hermana», en alusión a la polémica por el nombramiento de la hermana del presidente andaluz como directora de un conservatorio público en Málaga.

Si esto no ocurre, el PSOE considerará que el regidor está «pagando favores prestados» a quien hace las veces de gerente, según la denuncia del sindicato CCOO. Además, los socialistas apelaron ayer a la primera teniente de alcalde y socia de gobierno de los populares, Isabel Albás (Cs), para que exija explicaciones y pida también la dimisión de Laura Ruiz por este asunto. «Si no lo hace demostrará estar también en el ajo», concluyó Romero. Nadie de Cs se pronunció ayer sobre este particular.

Por otro lado, la concejala Amparo Pernichi (IU), anterior responsable del Imgema, lamentó que el falso gerente lleve «más de un mes» en las instalaciones del Jardín Botánico. Por ese motivo, la edil recordó que se trata de «una administración pública» y que hay una convocatoria pública de concurrencia competitiva abierta aún en marcha. Por ello, Pernichi reclamó la convocatoria urgente del consejo rector del Imgema, donde la concejala Laura Ruiz deberá dar las explicaciones que esta situación requiere. «Deberá explicar qué hacía ese señor ahí, qué acceso tenía a la información reservada y haremos constar el malestar de la plantilla, que no está acostumbrada a estas formas cortijeras».

Desde IU piden también que la persona que al parecer hace las veces de gerente se retire del proceso de selección y, si se demuestra que esto ha ocurrido, «le pediremos al señor Bellido la dimisión de Ruiz por un hecho gravísimo», concluyó ayer Amparo Pernichi.