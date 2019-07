El gobierno local denuncia que hay 1,1 millones para zonas desfavorecidas con riesgo a perderse

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha denunciado el riesgo de perder 1,1 millones del programa Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), destinado a intervenir en tres zonas desfavorecidas, Moreras, Palmeras y barrio del Guadalquivir. Timoteo ha explicado esta mañana que "desde el 1 de septiembre del 2018 hay 1,1 millones de euros para gastar y el gobierno anterior no fue capaz de darle una fórmula de contratación", por lo que tenemos "un mes para disponer de esas partidas y estamos trabajando a marchas forzadas de la mano de la delegación de Recursos Humanos para intentar buscarle una solución" para no perderlas. A su juicio, sería "penoso y lamentable que se quedara sin aprovechar ese dinero". Timoteo va a intentar negociar con la Junta que el dinero se pueda gastar con cargo a ejercicios venideros, ya que el plan tiene vigencia hasta el 2022.

La partida de 1,1 millones estaba destinada a contratar 18 trabajadores sociales y 11 educadores sociales de la forma que el Ayuntamiento estimase. La fórmula que eligió el anterior gobierno local en marzo fue una convocatoria pública, pero, según la concejala, "nos encontramos que el examen no ha sido superado por los educadores sociales, por lo que solo hay cuatro y estamos buscando la fórmula para no perder esas plazas". Timoteo considera que "si se hubiera abordado la contratación desde el minuto uno desde el que podíamos disponer de este dinero, no estaríamos ahora con las prisas con las que tenemos que afrontar la contratación". Otras provincias han optado por utilizar la bolsa de trabajo, que en el caso del Ayuntamiento cordobés no existía.

Según ha explicado Timoteo, hay partidas que debían gastarse antes del 1 de agosto del 2019; otras, antes de agosto del 2019; y así sucesivamente hasta el 2022, y cada línea tenía unos requisitos para la contratación. Su idea es que "si no da tiempo a hacer las contrataciones previstas con cargo a la línea 2018-2019, negociar con la Junta para que permita atribuir esas partidas a los siguientes ejecicios".

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado subvenciones para promocionar la igualdad por valor de 60.000 euros. Según ha explicado la concejal responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo, son dos líneas de ayudas las que se convocan, una de 30.000 euros para gastos habituales de las asociaciones y por una cantidad máxima de 1.500 y otra de 30.000 para promocionar la igualdad y por un máximo de 30.000 euros también. Timoteo asegura que "una prioridad" del equipo de gobierno fomentar la igualdad", por lo que son fundamentales las acciona de sensibilización, prevención y toma de conciencia.