El gobierno local avisa del riesgo de tener que devolver 1,2 millones de la obra de la antigua Magisterio

El gobierno local ha avisado del riesgo que hay de perder más de un millón de euros de fondos europeos. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha asegurado que el Ayuntamiento de Córdoba intentará evitar devolver 1,2 millones de fondos europeos concedidos para las obras de la antigua Normal de Magisterio, que llevan paralizadas más de dos años. Fuentes ha señalado que posiblemente habrá que "ir a Madrid a salvar 1,2 millones de la Normal" de Magisterio. Aunque asegura que no hay una reclamación de devolución, sí indica que el Ayuntamiento de Córdoba ha recibido una petición de información por parte de la Unión Europea "y vamos a dar la real". "Ahora solo piden información", por lo que "a ver si somos capaces de justificar" lo solicitado y que la "obra sea una realidad lo antes posible", ha aseverado.

Fuentes confía en no tener que devolver el dinero. "Vamos a intentar evitar devolver dinero", ha asegurado, pero "los programas operativos son tajantes". No obstante, el presidente de Urbanismo considera que "hay causas y motivos suficientes para justificar la demora en el tiempo que se ha producido".

El riesgo de pérdida de más de un millón de euros se corría si no estaba a tiempo la obra, cuyo plazo era diciembre del 2015, que era la fecha tope para todos los proyectos del plan Urban Sur. Sin embargo, el PP, durante su mandato entre el 2011 y 2015, reprogramó iniciativas y la de la antigua Magisterio se quedó para la primavera del 2017, aunque debía estar culmina en esa fecha, cosa que no ha ocurrido. La semana pasada Fuentes anunció que en el próximo consejo rector de Urbanismo, que será la semana que viene, se dará un plazo de mes y medio a la adjudicataria para terminar la obra que dejó parada, como último intento para no acabar en el juzgado.