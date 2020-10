El Gobierno incluye el cercanías de la provincia en los presupuestos y priorizará una comisaría

El Gobierno central incluye el cercanías de la provincia en los Presupuestos Generales del Estado y priorizará una de las dos comisarías previstas, por lo que no ejecutará las dos a la vez, como se había anunciado en la anterior legislatura. El diputado socialista Antonio Hurtado ha desgranado este viernes las partidas que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, que aún están pendientes de aprobación, y ha detallado las que no figuran con nombres y apellidos pero que están incluidas en epígrafes generales que no se detectan repasando el documento.

Entre “las actuaciones no identificadas pero que están”, según Hurtado, se encuentra el tren de cercanías del Valle del Guadalquivir, que unirá Villa del Río con Palma del Río, que “se va a abordar y hay una dotación en el ADIF” para su puesta en marcha. El ADIF dispondrá de 20 millones para la red convencional, donde, según Hurtado, encajaría el cercanías, como también las intervenciones en transporte de mercancías. Además, la estación del cercanías de la avenida de la Libertad se ejecutará con fondos europeos, es decir, con los 27.000 millones con los que contará el Gobierno y que aún están “sin nombre y apellidos”.

Aunque tampoco figuren partidas específicas en el 2021 para las comisarías de Policía, el diputado garantiza que son “un compromiso con Córdoba” y que “se van a hacer realidad de forma sucesiva”, por lo que se “empezará con una” y no se construirán las dos a la vez. “No va a ser un edificio, sino una comisaría modélica”, señala. El proyecto se encuentra incluido en el plan del Ministerio del Interior, pero primero ha de culminar la cesión de los terrenos, que se encuentra en la Dirección General de Patrimonio, y después hay que tomar una decisión sobre por cuál de los dos solares empezar, si por el de la Fuensanta o el de Poniente, tras lo que vendrá la elaboración del proyecto. “Si se recepcionan los dos terrenos es porque se van a poner en uso”, aclara el diputado, y se hará un estudio de los mismos “exhaustivo” porque “no va a ser cualquier comisaría”.

Dentro del Ministerio de Transición Ecológica, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene “actuaciones millonarias”, señala el diputado, hay proyectos “no identificados pero comprometidos” como llevar suministro eléctrico al Guadiato. A esto se suma el apoyo que prestará el Gobierno a Rabanales 21, que está en concurso de acreedores y que debe al Ministerio de Hacienda 2 millones. “No se puede dejar caer a Rabanales 21”, ha dicho Hurtado.

Hurtado ha explicado también que la mejora de la Ladera Norte de Cabra se abordará con estas cuentas y con fondos europeos, recibiendo 1,1 millones en el 2021 y otro tanto en el 2022. Otra de las actuaciones no identificadas en el documento es la que se hará en la Vía Verde del Aceite y en los riegos del Genil-Cabra en Santaella.

En cuanto a los proyectos que aparecen plasmados con su nomenclatura correspondiente y que tienen cuantías pequeñas, Hurtado ha defendido que están en una fase preliminar, de ahí las cifras testimoniales, pero que “se van a hacer”. Entre ellos se encuentra la segunda fase de la variante Oeste, que “es fundamental” y que está dotada de 100.000 euros, que “requerirá su tiempo”, por lo que ahora no necesita más dinero. En la misma circunstancia están la mejora de la A-4 entre Sevilla y Jaén, con otros 100.000 euros; y la salida hacia el Puente de Andalucía, con otro tanto.

La falta de cantidades más significativas en la reivindicada autovía Badajoz-Granada la justifica porque “no partimos de cero sino de un -100” al haberse tenido que reiniciar los estudios informativos. En este sentido, señala que “ha habido actuaciones de planificación pero no durante siete años, sino que ahora se están llevando a cabo porque ha habido que recuperar estudios informativos”. Hurtado ha explicado que algunos de los estudios están ya en fase de anteproyecto y que hay actuaciones definidas, por lo que se va avanzando en la misma, aunque le queda tiempo aún.

De forma global, el diputado subraya cómo Córdoba, que “siempre ha sido la última, penúltima o antepenúltima durante siete años seguidos” sube puestos y se sitúa en los intermedios de España y la tercera de Andalucía con sus 237 euros de inversión por habitante, que no se percibían “desde las obras del AVE”.

En cuanto a otros aspectos sociales de las cuentas, cuando entren en vigor, beneficiarán a las rentas de 227.200 personas de la provincia. En este sentido, 172.478 pensionistas, que cobran una media de 840 euros, verán incrementarse la paga que perciben en 105 euros anuales con la subida del 0,9% de las pensiones contributivas, según los datos dados por el diputado. En cuanto a las no contributivas, los beneficiarios serán 8.947, que en vez de 374 euros cobrarán 95 euros más. A esto se suma que los 45.470 empleados públicos cordobeses contarán con un 0,9% más.

Para Hurtado son unos presupuestos de “justicia, de compensación y recuperación para la provincia” tras siete años de “castigo”.