Garantizan la presencia policial en la Media Maratón

El Ayuntamiento, a través del teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, garantiza la presencia policial en la Media Maratón (donde se prevé que haya un centenar de agentes), después de que la plantilla haya decidido no realizar la productividad, como ocurre desde el verano, por el retraso en el pago. Tras el acuerdo alcanzado hace unos días, hubo una asamblea para decidir si se levantaba el veto a la productividad. Del centenar de convocados, votaron 49 y de ellos 25 se pronunciaron a favor de no hacer productividad y 24 en contra. Los agentes prestarán servicio mediante la fórmula del cambio de turno y no por decreto.