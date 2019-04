Ganemos tacha de "moratoria de postureo" la propuesta de IU para los apartamentos turísticos

Ganemos propone una moratoria para todo tipo de apartamentos y alojamientos turísticos que quieran abrir en Córdoba, hasta que no haya un plan de turismo sostenible en la ciudad. El grupo municipal defiende esa medida mientras que no exista ese plan turístico sostenible, que diga dónde se podrían y dónde no instalar negocios de este tipo en función de la presión turística existente, y hasta que no se agilice la tramitación de zona turísticamente saturada que regule el casco, tal y como han solicitado los vecinos. Además niega, como sostiene la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento no tenga competencias en esta materia.

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, propone esta moratoria y califica de "moratoria de postureo" la propuesta por el presidente de Urbanismo, Pedro García, al que "le han entrado las prisas" al final del mandato por no haber hecho "nada" para frenar la turistificación en la ciudad. Según Blázquez, García se ha puesto "una vez más en marcha para que parezca que se está haciendo algo, pero la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada para impedir que Córdoba se convierta en un decorado de cartón piedra", ha dicho.

En esta línea, el portavoz de Ganemos ha arremetido contra la forma de proceder del también primer teniente de alcalde, por haber lanzado una propuesta y rectificarla 24 horas después por falta de consenso político. "No ha hablado con nosotros y ni siquiera con sus socios de gobierno", ha criticado. En cualquier caso, el grupo municipal anuncia que el día 8 en el consejo rector de Urbanismo apoyarán la moratoria propuesta por IU --que afecta a los establecimientos turísticos que no llegan a condición de vivienda y a los proyectos de más de 40 plazas-- y que lo harán por "pragmatismo depresivo", ya que al menos está previsto que se inicie la revisión del plan general de ordenación urbana y del plan especial de protección del conjunto histórico.

Por último, Rafael Blázquez ha expresado su deseo de que las elecciones municipales dejen a Ganemos en Común en una posición relevante "para poder coger el toro de la gentrificación y la turistificación por los cuernos", y ha lamentado que durante este mandato se hayan estado dando cada consejo rector licencias para poner en marcha viviendas turísticas "con el único voto en contra de Ganemos".