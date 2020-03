La gala benéfica #LuchemosconMartina reúne a unas 220 personas en la hacienda La Piconera

En la hacienda La Piconera se celebra este sábado, hasta altas horas de la noche, una gala benéfica con la que se pretenden conseguir fondos para destinarlos a una investigación que ayude a mejorar la calidad de vida de la pequeña Martina, una niña de 21 meses que padece una enfermedad rara, una atrofia muscular espinal para la que no se dispone de tratamiento por el momento.

Unas 220 personas han respondido a la convocatoria de la familia para este evento benéfico festivo #LuchemosconMartina, según ha confirmado a este periódico el padre de la niña. La gala cuenta con varias empresas y entidades patrocinadoras y está servida por La Manzana de Adán.

Hay animación infantil para todos los niños que han acudido y actuaciones de grupos como A nuestro son, un show de Magia (Mago Alúa), A mi manera rumba/fusión, Trío Revolushow y quinteto Cal y Canto.

Además, la recena correrá a cargo de McDonald´s y durante el mediodía ha habido un sorteo de regalos y rifas.

El padre de Martina no ha podido aún confirmar cuanto se ha recaudado en este gala benéfica, una actividad más de las muchas que la familia está realizando para conseguir fondos que ayuden a encontrar un tratamiento para la niña.